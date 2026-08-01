Nová európska smernica o práve na opravu sa od piatka definitívne uplatňuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Zákazníkom uľahčí opravu pokazených spotrebičov, predĺži ich životnosť a prinúti výrobcov držať náhradné diely za primerané ceny. Únia zároveň pripravuje novú online platformu, ktorá ľuďom pomôže rýchlo nájsť najbližší servis.
Smernica EÚ o práve na opravu, ktorá nadobudla účinnosť v júli 2024 a ktorá podporuje udržateľnú spotrebu tým, že uľahčuje opravu výrobkov namiesto ich výmeny, sa vo všetkých členských krajinách Európskej únie (EÚ) začala uplatňovať od piatka 31. júla. Komisia pripomína, že novinka pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze, znížiť množstvo odpadu, predĺži životnosť používaných výrobkov a zníži aj emisie skleníkových plynov.
Nové povinnosti pre výrobcov
Podľa smernice môžu spotrebitelia požiadať o opravu svojich pokazených výrobkov, ako sú smartfóny, práčky alebo chladničky, a to aj v prípade, že zákonná záruka už uplynula. Výrobcovia budú musieť dodržiavať prísnejšie pravidlá:
- opravy musia ponúkať za primeranú cenu a v primeranom časovom rámci,
- na svojich webových stránkach musia poskytnúť jasné informácie o opravárenských službách a orientačných cenách,
- nebudú môcť odmietnuť opravu ani používať postupy, ktoré jej bránia alebo odrádzajú spotrebiteľov od jej využitia,
- budú rovnako musieť zabezpečiť dlhodobú dostupnosť a cenovú prijateľnosť náhradných dielov.
Podpora inovácií a európskej ekonomiky
Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v správe pre médiá uviedla, že Európa by sa nemala stať kontinentom, ktorý len zahadzuje technológie.
Budúcnosť je inteligentná, opraviteľná a obehová. Zjednodušením opráv podporujeme inovácie, posilňujeme európsky priemysel a znižujeme našu závislosť od dovážaných surovín,
odkázala Virkkunenová.
V podobnom duchu sa vyjadril aj eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath. Podľa neho rozhodnutie opraviť produkt namiesto jeho výmeny znamená zvoliť si cenovú dostupnosť, obehovosť a konkurencieschopnosť.
Smernica o práve na opravu spĺňa všetky tieto tri aspekty. Jej plné uplatňovanie v celej EÚ bude mať skutočný vplyv na spotrebiteľov, životné prostredie a malé podniky a zároveň nám pomôže dosiahnuť našu ambíciu čistého a konkurencieschopného európskeho hospodárstva,
vysvetlil McGrath dôležitosť novej legislatívy.
Štátne fondy a nová platforma
Členské štáty musia opravy stanovené smernicou aktívne podporovať, a to napríklad prostredníctvom špeciálnych poukážok alebo fondov na opravy. Komisia tiež oznámila, že vyvíja novú európsku online platformu, aby spotrebitelia mohli ľahko nájsť opravárenské služby v blízkosti ich domácností. O zavádzaní legislatívy do praxe informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od svojho bruselského spravodajcu.