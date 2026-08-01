Chorvátsko zažíva mimoriadne náročný víkend. Extrémne horúčavy sprevádzajú obrovské dopravné kolapsy na všetkých hlavných ťahoch smerom k Jadranskému moru. Vodiči musia počítať s niekoľkokilometrovými kolónami, pričom úrady vydali pre viaceré oblasti najvyšší červený stupeň varovania pred vysokými teplotami.
Mimoriadne horúčavy a niekoľkokilometrové kolóny komplikovali v sobotu 1. augusta dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru. Vo vyhlásení na svojej webovej stránke to oficiálne uviedol Chorvátsky autoklub (HAK).
Kritická situácia na cestách a výzva vodičom
Dopravná situácia sa začala komplikovať už od ranných hodín, pričom najväčší nápor zažívajú kľúčové uzly a prístupy k pobrežiu.
Doprava na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru je mimoriadne zhustená. Zápchy a kolóny sa tvoria pred mýtnicami a na príjazdových cestách k nim, v úsekoch tunelov, križovatiek a odpočívadiel, ako aj na príjazdoch do turistických stredísk na pobreží, v trajektových prístavoch a na väčšine hraničných priechodov,
upozornil HAK.
Zároveň autoklub vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k mimoriadnym udalostiam, ako sú napríklad dopravné nehody, ktoré plynulosť dopravy ešte viac spomaľujú.
V záujme čo najvyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky prosíme vodičov, aby rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobili podmienkam na vozovke a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami,
dodal HAK vo svojej výzve.
Extrémne teploty a hodinové zdržania
Vo viacerých oblastiach krajiny navyše platí najvyšší, červený stupeň varovania pred horúčavami. Meteorologická a dopravná situácia priniesla nasledovné extrémy:
- v meste Senj na severe Jadranu neklesla teplota ani počas noci pod 30 stupňov Celzia,
- na neďalekom letisku v Rijeke namerali v piatok 31. júla extrémnou hodnotu 39,7 stupňa Celzia,
- podľa správy HAK z desiatej hodiny dopoludnia sa pred mýtnicou Lučko na juhozápadnom okraji Záhrebu tvorila približne šesťkilometrová kolóna.
O dopravnej situácii a rekordných horúčavách informovala tlačová agentúra TASR.