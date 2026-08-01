Slovenskí hasiči úspešne dorazili do Francúzska, ktoré už celé týždne bojuje s ničivými lesnými požiarmi. Po piatkovom príchode a vyložení špeciálnej techniky sa okamžite zapojili do záchranných prác. V oblasti Gironde pri Bordeaux budú pomáhať domácim zložkám v boji s ohnivým živlom, ktorý umocňujú extrémne horúčavy.
Slovenský modul pozemného hasenia v piatok 31. júla bezpečne dorazil na miesto určenia vo Francúzsku. O prvých krokoch našich záchranárov informoval v sobotu 1. augusta v príspevku na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR.
Koordinácia a presun na miesto zásahu
Po príchode hasiči vyložili techniku, pripravili materiál a zabezpečili všetko potrebné na začatie plnenia úloh,
uviedol HaZZ k prvotným úkonom po náročnom presune.
Slovenskí hasiči v sobotu ráno absolvovali dôležitú koordinačnú poradu s francúzskymi partnermi, počas ktorej sa oboznámili s aktuálnou situáciou, organizáciou nasadenia a ďalším postupom. Následne boli vyslaní priamo do terénu k obci La Carreyre le Tempe.
Extrémne horúčavy a nasadenie techniky
Francúzsko už celé týždne bojuje s rozsiahlymi lesnými požiarmi po sérii smrtiacich vĺn horúčav, ktoré úplne vysušili korytá riek a okolitú vegetáciu. Vedci tieto extrémne prejavy počasia priamo spájajú s klimatickými zmenami zapríčinenými ľudskou činnosťou. Do boja s ničivým živlom už nasadili v krajine tisíce domácich hasičov, ktorým zo vzduchu pomáhajú špeciálne lietadlá a vrtuľníky.
Pomoc pri hasení poskytli Francúzsku v rámci medzinárodnej solidarity viaceré štáty vrátane Slovenska. Slovenská výprava má nasledujúce zloženie:
- do oblasti departementu Gironde v okolí mesta Bordeaux odcestovalo vo štvrtok 30. júla celkovo 20 slovenských hasičov,
- odleteli aj s 19 kusmi špeciálnej techniky vrátane prispôsobených zásahových vozidiel,
- o detailoch slovenskej pomoci a nasadení modulu informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
O slovenskej pomoci a mimoriadnej situácii vo Francúzsku informovala tlačová agentúra TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.