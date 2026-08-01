Tragická bilancia migračnej krízy v španielskej exkláve Ceuta naďalej stúpa. Najnovšie údaje hovoria už o 67 obetiach, ktoré zahynuli pri zúfalých pokusoch prekročiť hranice z Maroka. Kým Madrid urýchlene stavia ochranné bariéry, napätie sa presúva aj do susednej Melilly a španielsky premiér žiada o mimoriadne zasadnutie ministrov v Bruseli.
Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a španielskou Ceutou, stúpol na 67. Tragickú bilanciu oficiálne oznámila v sobotu 1. augusta španielska vláda. Medzi obeťami sú ľudia, ktorí sa utopili v mori, a ďalší, ktorí zahynuli v obrovskej tlačenici pri pokuse prekonať bariéru na vlnolame.
Výstavba bariéry a desaťtisíce vrátených
Madrid v priamej reakcii na tieto udalosti oznámil, že pozdĺž problémového úseku už začal narýchlo budovať 500 metrov dlhú ochrannú zábranu.
Dáta o celkových počtoch migrantov, ktorí sa zapojili do krízy, sa mierne líšia:
- španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do exklávy nelegálne vstúpilo viac ako 50-tisíc migrantov,
- z tohto počtu sa podľa verejnoprávnych médií RTVE už údajne 48-tisíc osôb vrátilo späť do Maroka,
- miestne úrady v Ceute však v najhorších dňoch uvádzali, že na jej územie prišlo až 60-tisíc ľudí.
Narušený život a nepokoje v Melille
Situácia sa v regióne medzičasom výrazne upokojila, no napriek tomu je bezpečnosť v tomto autonómnom meste s približne 84-tisíc obyvateľmi vážne narušená. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas zhodnotil aktuálny stav v uliciach krátkym vyjadrením.
Život v tomto meste bol v dôsledku pohraničného incidentu citeľne narušený,
uviedol starosta na margo chaosu z uplynulých dní.
Polícia počas noci zabezpečovala situáciu aj okolo ďalšej španielskej exklávy Melilla. Na záberoch odvysielaných RTVE bolo vidieť niekoľko policajných áut, ktoré hliadkovali priamo pozdĺž hranice s Marokom. V piatok 31. júla večer sa približne 500 ľudí pokúsilo násilne vstúpiť do Melilly. Došlo aj k ostrým zrážkam, keď viacerí migranti hádzali kamene do policajtov, ktorí museli na rozohnanie davu reagovať použitím slzotvorného plynu.
Sánchezov list do Bruselu
Španielskeho premiéra Pedra Sáncheza podľa stanice RTVE mrzí reakcia niektorých lídrov európskych krajín na prebiehajúcu migračnú krízu. Poslal preto do Bruselu list, v ktorom jasne vyjadril svoje výhrady voči postoju viacerých štátov, ktoré postup španielskej vlády kritizovali. Sánchez zároveň požiadal o urýchlené zvolanie mimoriadneho zasadnutia ministrov vnútra členských štátov Európskej únie.
O najnovšom vývoji a stúpajúcom počte obetí informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AP a španielskych médií.