Slovenská národná strana (SNS) prichádza s radikálnym legislatívnym návrhom. Parlamentu chce zveriť právomoc odobrať štátne vyznamenania tým laureátom, ktorí konajú v rozpore so záujmami krajiny. Inšpirovali sa poľským prípadom, kde prezident odňal ocenenie Volodymyrovi Zelenskému za glorifikáciu banderovcov, pričom ukrajinský líder je zároveň aj držiteľom slovenskej štátnej ceny.
Národná rada (NR) SR by mala mať čoskoro právomoc odňať štátne vyznamenanie udelené najvyššími ústavnými činiteľmi, a to v prípade, ak laureát tohto vyznamenania koná v príkrom rozpore so záujmami Slovenskej republiky. Návrh predloží Slovenská národná strana (SNS) na septembrovej schôdzi parlamentu.
Inšpirácia z Poľska a kritika Zelenského
O plánoch národniarov oficiálne informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Ako hlavný motív tohto kroku uviedla nedávne diplomatické udalosti u našich severných susedov.
V súvislosti s udalosťami v Poľskej republike, kde prezident Karol Nawrocki odňal vysoké štátne vyznamenanie prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, navrhne SNS zavedenie obdobnej kompetencie aj do právneho poriadku SR,
potvrdila hovorkyňa a pripomenula pozadie celého medzinárodného sporu.
Kroky poľskej hlavy štátu boli totiž priamou reakciou na kontroverzné rozhodnutia ukrajinského prezidenta, ktoré sa týkali propagácie banderovcov. K odobratiu ocenenia došlo po tom, čo ukrajinská strana urobila viaceré historicky citlivé kroky:
- ukrajinský prezident sa rozhodol pomenovať jednu vojenskú jednotku na Ukrajine priamo po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA),
- táto ozbrojená organizácia má podľa historikov na svedomí aj krvavé masakre Poliakov vo Volynskej oblasti,
- podľa SNS je absolútne nepredstaviteľné, aby v súčasnosti ktokoľvek velebil osoby, ktoré mali blízko k fašizmu a ktoré prelievali krv nevinných obetí.
Cena Alexandra Dubčeka a hľadanie podpory
Strana preto podľa jej slov navrhne, aby Národná rada (NR) SR mohla svojím nezávislým rozhodnutím odňať akékoľvek štátne vyznamenanie udelené prezidentom SR, predsedom vlády SR, respektíve predsedom NR SR. Škopcová v tejto súvislosti pripomína, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je držiteľom štátnej ceny Alexandra Dubčeka.
Nemožno rešpektovať, aby akákoľvek osoba, ktorá je držiteľom štátneho vyznamenania, velebila osoby, respektíve inštitúcie, ktoré majú blízko k ľuďom, ktorí na území Slovenska páchali trestnú činnosť v povojnovom období. Národná rada SR musí mať právo ako najvyšší zákonodarný orgán takéto vyznamenania, ktoré dostali osoby konajúce v rozpore so záujmami Slovenskej republiky, odnímať,
zdôraznila Škopcová a dodala, že národniari veria v podporu svojho návrhu nielen v rámci koalície, ale aj v opozičných radoch. O pripravovanom legislatívnom návrhu informovala tlačová agentúra TASR.