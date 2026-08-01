Slovenská republika zatiaľ neplánuje vyslať do Španielska konkrétnu pomoc v súvislosti s masívnym náporom migrantov v africkej exkláve Ceuta. Ministerstvo vnútra ubezpečuje verejnosť, že táto kríza nevyvolala na našich hraniciach žiadny nárast nelegálnej migrácie. Kľúčovú úlohu pri zvládaní podobných situácií by mala podľa rezortu zohrať predovšetkým Európska únia a jej záchranné mechanizmy.
Slovenská republika zatiaľ neoznámila poskytnutie konkrétnej pomoci Španielsku, ktoré v týchto dňoch rieši obrovský nápor migrantov z Afriky. Tieto informácie potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Zároveň ubezpečil, že silný migračný tlak na hraniciach Španielska nevyvolal žiadny nárast nelegálnej migrácie, ktorému by aktuálne čelilo Slovensko.
Európske mechanizmy a záchranné štíty
V súvislosti s vyhrotenou situáciou v španielskej exkláve Ceuta Neumann pripomenul, že dianie podrobne monitoruje Európska únia (EÚ).
Deklarovala pripravenosť pomôcť Španielsku prostredníctvom agentúry Frontex a ďalších európskych nástrojov,
upozornil hovorca rezortu vnútra.
Poukázal ďalej na to, že pomoc a krízové opatrenia v podobných prípadoch presne upravuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ. To stanovuje postup členských štátov pri náhlom a rozsiahlom príleve migrantov alebo pri vzniku inej mimoriadnej situácie v oblasti migrácie a azylu. Z tohto dôležitého európskeho dokumentu vyplývajú viaceré postupy:
- výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu je možné riešiť prostredníctvom dočasných opatrení,
- zavádzajú sa posilnené mechanizmy solidarity a podpory s cieľom zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty,
- nariadenie umožňuje dočasné uplatňovanie osobitných pravidiel a upravuje konkrétny postup, akým môže členský štát v kríze požiadať o pomoc.
Slovensko je bezpečné, Ceuta sa upokojuje
V prípade SR existujú podľa hovorcových slov viaceré možnosti, ako promptne reagovať na prípadné ďalšie zhoršovanie situácie na španielskej hranici a potenciálnu migračnú krízu. Rozsah a charakter prijatých opatrení by bezprostredne záviseli od ďalšieho vývoja udalostí, najmä od toho, či by sa migračný tlak začal presúvať hlbšie do Európy a smerom k územiu Slovenska.
Slovenská polícia ani MV SR preto v tejto súvislosti nepristúpili k aktivácii mimoriadnych opatrení,
dodal Neumann s dôrazom na fakt, že udalosti v Ceute zatiaľ neviedli k náhlemu nárastu nelegálnej migrácie na hraniciach SR, ani k zvýšeniu počtu zadržaných migrantov na našom území.
Do španielskej enklávy Ceuta preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 50-tisíc až 60-tisíc migrantov. Väčšina z nich sa však podľa informácií španielskeho ministerstva vnútra dobrovoľne vrátila. Situácia v oblasti sa tak postupne upokojuje. V dôsledku tejto mimoriadnej krízy však migračnú politiku Madridu ostro kritizujú viacerí európski partneri aj Spojené štáty. Stanovisko slovenského rezortu vnútra priniesla tlačová agentúra TASR.