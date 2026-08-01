Koaličná strana Hlas-SD plánuje v septembri opäť predložiť návrh, ktorý by občanom umožnil skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom referenda. Po neúspešnom júnovom pokuse to potvrdil predseda parlamentu Richard Raši, pričom návrh tentoraz príde do pléna ako samostatná novela. Opozícia však už vopred avizuje svoj odmietavý postoj.
Koaličná strana Hlas-SD predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR referendom v nadchádzajúcom septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši s tým, že naďalej pokračujú v rokovaniach. Hlas sa túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni tohto roka cez pozmeňujúci návrh k úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci tento návrh vtedy odmietli.
Druhý pokus a výzva pre opozíciu
Predseda parlamentu pripomenul predchádzajúce výhrady oponentov a uviedol, prečo strana prichádza s novým návrhom v takejto podobe.
Keďže jediná výčitka opozície bola, že návrh zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom, a tým vyvolať predčasné voľby, nebol podaný do parlamentu ako samostatný návrh, avizovali sme, že to v septembri podáme opäť. Tak ako sami navrhli – novelou zákona, ktorá bude riešiť len túto otázku. Opozícia tak dostane novú príležitosť ukázať, že sa ľudí nebojí, a zahlasovať za. Pretože občan by mal mať právo politikom moc nielen dať, ale aj vziať,
skonštatoval Raši k postupu svojej strany.
Informoval tiež, že rokovania s politickými partnermi o tejto veci pomaly pokračujú. O detailoch chcú však verejnosť informovať až po ich definitívnom ukončení. Zároveň poukázal na to, že táto možnosť mohla byť v Ústave SR zakotvená už tri roky.
Poslanci Juraj Šeliga, Mária Kolíková, Michal Šipoš a ďalší však v roku 2023 rozhodli, že ľuďom nedajú právo ukončiť volebné obdobie zlyhávajúcej vlády – vraj je elegantnejšie, keď si volebné obdobie môžu skrátiť jedine samotní poslanci. V Hlase sme vtedy sľúbili, že sa to pokúsime zmeniť, a teraz svoj sľub plníme,
dodal šéf parlamentu k vtedajšiemu rozhodnutiu zákonodarcov.
Neúspech v júni a postoje strán
Parlament ešte v júni odmietol novelu Ústavy SR z dielne Hlasu a poslanca Romana Malatinca (nezaradený). Vývoj okolo tejto legislatívy a postoje opozície sú momentálne nasledovné:
- pôvodná novela mala priniesť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov,
- v pléne neprešiel ani pozmeňujúci návrh Hlasu, ktorým sa mala do ústavy zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR referendom,
- strana už vtedy avizovala, že ak zmena neprejde, predloží samostatný návrh,
- opozičné hnutie PS deklarovalo, že nepodporí ani tento nový pokus,
- k zmene ústavy sa odmietavo stavia aj opozičná strana SaS.
O politickom vývoji a legislatívnych plánoch informovala tlačová agentúra TASR.