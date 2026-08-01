Generálny tajomník OSN privítal historickú dohodu o odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas, ktorú nedávno predstavil americký prezident Donald Trump. Kým António Guterres vidí v pláne počítajúcom aj so stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy vzácny lúč nádeje v regióne sužovanom konfliktom medzi USA a Iránom, samotná realizácia zatiaľ naráža na podmienky militantov i odpor časti izraelskej vlády.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok 31. júla označil dohodu o odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas za vzácnu a pozitívnu správu pre Blízky východ. Reagoval tak na prelomovú dohodu oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorá počíta aj so stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy.
Výnimka v mori regionálnej nestability
Guterres zároveň upozornil na pokračujúcu eskaláciu viacerých konfliktov v regióne. Spomenul najmä takmer šesť mesiacov trvajúcu vojenskú konfrontáciu medzi USA a Iránom a jej rastúci presah do okolitých krajín. Dohodu o Pásme Gazy preto označil za vzácnu výnimku v období, keď sa celková situácia na Blízkom východe naďalej zhoršuje.
Chcem to povedať jasne, boje v regióne musia prestať na všetkých frontoch. Už šesť mesiacov prebieha vojenská eskalácia v Perzskom zálive. To, čo začalo ako regionálny konflikt, sa čoraz viac stáva zdrojom globálnej nestability,
vyhlásil Guterres a apeloval na zastavenie nebezpečnej konfrontácie medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Fázy Trumpovho plánu a podmienky Hamasu
Americký prezident Donald Trump už vo štvrtok 30. júla hrdo oznámil, že takzvaná Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy. Rada následne zverejnila plné znenie dokumentu s oficiálnym názvom Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze.
Dokument jasne stanovuje postup v niekoľkých kľúčových fázach, ktorého hlavným cieľom je:
- okamžite ukončiť prebiehajúcu vojnu,
- zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy,
- zabezpečiť definitívne odovzdanie správy nad zničeným územím Národnému výboru pre správu Gazy.
Hamas s dohodou v princípe súhlasil, avšak vo svojom piatkovom vyhlásení zdôraznil kľúčovú požiadavku. Ešte pred samotným odzbrojením musí Izrael definitívne ukončiť svoje bojové operácie a úplne sa stiahnuť z Pásma Gazy.
Na izraelskej politickej scéne však plán nevyvolal len nadšenie. Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok 31. júla rázne označil dohodu o Pásme Gazy za neakceptovateľnú. Trump však v ten istý deň novinárov ubezpečoval, že Izrael je s dohodou veľmi spokojný. O medzinárodnom diplomatickom vývoji informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúr AFP a AP.