Ukrajinská metropola zažila ďalšie mrazivé ráno. Kyjevom otriasla séria mohutných výbuchov, pričom starosta Vitalij Kličko potvrdil drvivý útok balistickými raketami. Udalosť si vyžiadala najmenej tri obete a viacerých zranených. K eskalácii raketových úderov dochádza v čase, keď viaznu diplomatické snahy a ukrajinský prezident žiada od USA licencie na výrobu systémov protivzdušnej obrany.
V Kyjeve bolo počuť v sobotu 1. augusta skoro ráno mohutné výbuchy, pričom starosta mesta Vitalij Kličko oznámil, že ukrajinská metropola sa opäť stala terčom raketového útoku.
Desať explózií a mŕtvi civilisti
Reportéri priamo na mieste udalosti uviedli, že v rýchlom slede počuli asi desať explózií za sebou. Kličko okamžite reagoval na kritickú situáciu a varoval všetkých obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí.
Výbuchy v meste. Kyjev čelí útoku balistickými raketami. Zostaňte v úkrytoch!
vyhlásil starosta hlavného mesta. Následne na platforme Telegram spresnil aj tragickú bilanciu ranného útoku:
- podľa predbežných informácií zahynuli priamo v hlavnom meste tri osoby,
- päť ďalších obyvateľov Kyjeva utrpelo pri úderoch zranenia,
- záchranári bezodkladne hospitalizovali všetkých zranených civilistov.
Zelenského stretnutie s Trumpom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa medzitým v utorok 28. júla stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. K tomuto stretnutiu došlo v období, keď Kyjev a Moskva výrazne zintenzívňujú vzájomné útoky na veľké vzdialenosti a diplomatické snahy pod vedením USA o ukončenie vojny zjavne uviazli.
Zelenskyj po stretnutí s optimizmom uviedol, že Trump súhlasil s udelením kľúčovej licencie pre Ukrajinu na domácu výrobu rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Šéf Bieleho domu však bol vo svojich oficiálnych vyjadreniach oveľa zdržanlivejší – povedal len to, že obaja lídri spolu hovorili o mnohých veciach, a samotné stretnutie označil za veľmi dobré. O vývoji situácie na Ukrajine informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.