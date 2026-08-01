Migračná kríza v španielskej enkláve Ceuta sa po dramatických dňoch začína čiastočne upokojovať. Z pôvodných desaťtisícov ľudí sa už drvivá väčšina vrátila späť do Maroka. Tragická bilancia obetí však stúpla na 57 a španielsky premiér Pedro Sánchez čelí pre svoju otvorenú migračnú politiku ostrej kritike nielen na domácej scéne, ale aj zo strany Spojených štátov či európskych partnerov.
Z približne 50-tisíc až 60-tisíc migrantov, ktorí od štvrtkového rána 30. júla prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky, sa už viac než 48 300 dobrovoľne vrátilo. Informovalo o tom v piatok 31. júla španielske ministerstvo vnútra. Situácia v oblasti sa postupne upokojuje, pre túto krízu však migračnú politiku Madridu ostro kritizujú Spojené štáty aj viacero európskych partnerov.
Nasadenie armády a tragédie na hraniciach
Španielsko v reakcii na vypätú situáciu okamžite vyslalo do Ceuty armádu a posilnilo policajné jednotky s cieľom obnoviť poriadok. Pri zúfalých pokusoch dostať sa na európske územie však došlo k obrovským tragédiám. Úrady o priebehu udalostí zverejnili nasledujúce alarmujúce fakty:
- zahynulo najmenej 57 migrantov, pričom celkový počet obetí bude pravdepodobne ešte oveľa vyšší,
- mnohí z nich sa do Ceuty pokúšali doplávať a prekonali niekoľkokilometrovú vzdialenosť v mori,
- počas plavby čelili tvrdým zásahom bezpečnostných zložiek, použitiu vodných diel, slzotvorného plynu či varovných výstrelov,
- ďalší zahynuli v obrovskej tlačenici na hrádzi priamo pri hraničnom priechode Tarajal.
Masívna migračná vlna vyvolala dominové reakcie aj v ďalších európskych krajinách. Taliansko okamžite oznámilo pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom a hraničné kontroly výrazne sprísnilo aj Francúzsko.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares však odmietol, že by migračná kríza v Ceute ohrozovala samotné fungovanie schengenského priestoru.
Jeho integrita je absolútne zaručená,
uviedol Albares a pripomenul, že osoby odchádzajúce z Ceuty a Melilly na pevninské Španielsko musia povinne prejsť policajnou kontrolou a preukázať svoju totožnosť.
Sánchez viní prevádzačov, Washington kritizuje Španielsko
Premiér Pedro Sánchez v piatok 31. júla osobne navštívil Ceutu, aby zhodnotil rozsah krízy.
Prekročenie hranice s Marokom je porušenie územnej celistvosti Španielska. Za vzniknutú situáciu nesú zodpovednosť prevádzačské siete, ktoré klamú toľkých mladých ľudí a v konečnom dôsledku vedú mnohých z nich k smrti,
vyhlásil rázne predseda vlády. Španielske úrady pripisujú tento náhly prílev migrantov nedávnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktoré podľa nich prevádzači zámerne nesprávne interpretovali.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku uviedlo, že plne podporuje Španielsko a Európanov proti tomuto závažnému porušeniu ich zvrchovanosti a ľudských práv. Zároveň však Washington pridal ostrú kritiku. Tvrdí, že incident je priamym dôsledkom politiky španielskej vlády, ktorá podľa Američanov umožňuje masovú nelegálnu migráciu. Sánchez tieto tvrdenia odmietol. Kríza vyvolala spory aj na domácej scéne – podľa kritikov mohlo ďalších ľudí povzbudiť k príchodu práve premiérovo nedávne rozhodnutie umožniť legalizáciu pobytu státisícom migrantov.
Reakcia Bruselu a napätie v Maroku
Predstavitelia Európskej únie (EÚ) vyjadrili nad udalosťami hlboké znepokojenie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila zábery z Ceuty jednoducho za neprijateľné. Únia zároveň prisľúbila Madridu dodatočnú finančnú pomoc, technickú podporu a operačné kapacity, vrátane zapojenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
Na sobotu 1. augusta írske predsedníctvo v Rade EÚ urýchlene zvolalo zasadnutie mechanizmu integrovanej politickej reakcie na krízy (ICPR) a v pondelok 3. augusta by sa mala uskutočniť dôležitá schôdzka veľvyslancov EÚ (Coreper).
Migračná vlna medzitým zasiahla aj druhú španielsku enklávu v severnej Afrike, Melillu. V priľahlom marockom meste Beni Ansar došlo podľa miestnych médií a organizácií k drsným stretom migrantov s políciou. Niektorí analytici spochybnili, či marocké úrady zámerne nezmiernili kontrolu na hranici. Pripomenuli totiž podobný prípad z roku 2021, keď Rabat čelil obvineniam z využívania migrácie ako nástroja politického tlaku. Španielska vláda však ubezpečuje, že marocké orgány tentoraz plne spolupracovali. O komplexnom vývoji krízy informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AP a Reuters.