Tragický piatok na liptovských cestách. Zrážka osobného auta so služobným motocyklom si vyžiadala život policajta, ktorý bol v tom čase v službe. Ťažko zraneného muža síce transportoval do nemocnice záchranársky vrtuľník, no napriek snahe lekárov svojim zraneniam napokon podľahol.
Tragické následky mala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v piatok 31. júla na ceste II/584 medzi obcami Liptovská Sielnica a Huty v okrese Liptovský Mikuláš. Policajt na služobnom motocykli utrpel pri čelnej zrážke s osobným autom mimoriadne vážne zranenia, ktorým krátko po transporte podľahol.
Vodič auta prešiel do protismeru
Nehoda sa stala ešte predpoludním, pričom 62-ročný vodič osobného auta jazdil v smere z obce Huty do Liptovskej Sielnice. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková k samotnému priebehu tragickej udalosti uviedla bližšie detaily.
Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s protiidúcim služobným motocyklom, ktorý viedol príslušník Policajného zboru v čase služby. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice. Žiaľ, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol,
priblížila Kocková zdrvujúce okolnosti havárie.
Vyšetrovanie a uzavretá cesta
Hovorkyňa ďalej doplnila, že polícia bezprostredne po nehode vykonala u vodiča osobného vozidla dychovú skúšku, ktorej výsledok bol negatívny. Zásah záchranných zložiek a dokumentovanie udalosti si vyžiadali viaceré dopravné i procesné kroky:
- cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutný čas úplne uzatvorená,
- presné okolnosti a prvotná príčina tragédie sú momentálne predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,
- polícia bude na základe znaleckých posudkov zisťovať aj presnú mieru zavinenia.
O tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život policajt vo výkone služby, informovala tlačová agentúra TASR.