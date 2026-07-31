Britský súd poslal na 20 rokov za mreže majiteľa pohrebnej služby, ktorý sa dopustil ohavných činov voči zosnulým a ich rodinám. Polícia v jeho prevádzke objavila desiatky nespopolnených tiel a stovky pomiešaných urien s popolom. Prípad zasiahol množstvo pozostalých, ktorí možno už nikdy nezistia, koho pozostatky v skutočnosti dostali.
Britského prevádzkovateľa pohrebníctva v piatok 31. júla odsúdili na 20 rokov väzenia za príšerné praktiky. Štyridsaťosemročný podnikateľ Robert Bush sa priznal k 67 trestným činom a o podmienečné prepustenie bude môcť požiadať až po odpykaní najmenej polovice uloženého trestu.
Hrôzostrašný nález v chladiacom sklade
Jeho pohrebná služba v meste Hull v severovýchodnom Anglicku fungovala vyše 12 rokov. Podľa sudcu Nicholasa Hilliarda sa počas tohto obdobia dopúšťal protiprávneho konania a zanechal za sebou obrovskú traumu.
Spôsobil utrpenie a bolesť v rozsahu, ktorý presahuje ľudské chápanie. Väčšina tiel bola odkrytá a ležala na regáloch v chladiacom sklade,
uviedol sudca a tieto okolnosti označil za doslova strašné.
Polícia na základe podnetu ešte v roku 2024 prehľadala priestory jeho pohrebnej služby a odhalila šokujúce skutočnosti:
- v chladiacom sklade sa našlo 31 tiel, ktoré mali byť podľa dohôd s rodinami dávno spopolnené,
- nájdené telo mŕtvo narodeného dieťaťa tam bolo bez piety ponechané už takmer dva roky,
- vyšetrovatelia v pohrebníctve našli pomiešaný popol viac než 100 ľudí,
- zistilo sa najmenej 46 prípadov, keď pozostalí dostali popol niekoho úplne iného,
- mnohým rodinám v niektorých prípadoch ostalo len prázdne plastové vrecko alebo popol v objeme čajovej lyžičky, ktorý sa polícii podarilo získať.
Pochybnosti do konca života
Desivé zistenia zanechali stovky ľudí v zúfalstve a neistote. Podľa sudcu si po tomto odhalení už žiadny zákazník tohto pohrebného ústavu nemôže byť istý, či naozaj dostal popol svojho blízkeho. O šokujúcom prípade informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry AFP.