Britský koroner zverejnil koncom júla 2026 správu o úmrtí 29 ročného pacienta, ktorý zomrel na otravu klozapínom tri dni po poslednej cigarete. Interakciu medzi tabakovým dymom a týmto antipsychotikom pozná odborná literatúra aj slovenský text lieku. Podľa koronerky však lekárom chýbalo jasné usmernenie, ako postupovať, keď pacient fajčenie obmedzí alebo ukončí.
Rodinná dovolenka v prímorskom Scarborough na severovýchode Anglicka sa začiatkom októbra 2025 skončila smrťou 29 ročného muža z Worcesteru. Nešlo o nehodu ani o predávkovanie v bežnom zmysle slova. Jack Burton užil presne toľko lieku, koľko mal predpísané. Zmenilo sa niečo iné: prestal fajčiť.
Pitva a toxikológia ukázali otravu klozapínom, liekom, ktorý užíval na schizofréniu. Podľa záverov vyšetrovania prestal fajčiť 4. októbra 2025 alebo skôr a 7. októbra zomrel. Worcesterská zástupkyňa koronera Deborah Lakin následne vydala takzvanú správu o predchádzaní budúcim úmrtiam, dokument, ktorým britskí koroneri upozorňujú inštitúcie na systémové riziko. Zverejnená bola 28. júla 2026.
Dávka, ktorá bola správna len pre fajčiara
Muž užíval 525 mg klozapínu na noc. Podľa koronerky išlo o správnu dávku, ale iba dovtedy, kým fajčil. Jeho sestra pri vyšetrovaní potvrdila, že bol silný fajčiar a že počas dovolenky nefajčil.
Vysvetlenie je farmakologické. Tabakový dym obsahuje polycyklické aromatické uhľovodíky, ktoré indukujú pečeňový enzým CYP1A2. Práve ten klozapín odbúrava. Fajčiar preto rozkladá liek rýchlejšie a na dosiahnutie účinnej hladiny potrebuje vyššiu dávku ako nefajčiar. Keď cigarety zmiznú, indukcia enzýmu do niekoľkých dní odznie, telo liek odbúrava pomalšie a rovnaká tableta začne v krvi pôsobiť ako podstatne vyššia dávka.
Nejde o okrajovú poznámku v učebnici. Slovenský súhrn charakteristických vlastností lieku pre originálny prípravok s klozapínom uvádza tabakový dym medzi známymi induktormi CYP1A2 a výslovne upozorňuje, že pri náhlom ukončení fajčenia sa koncentrácia klozapínu v plazme môže zvýšiť a nežiaduce účinky zosilnieť. Ten istý dokument zároveň pripomína, že pri dávkach nad 450 mg denne rastie riziko epileptických záchvatov.
Ako rýchlo sa telo prepne
Zmena nastáva rýchlejšie, ako by čakal laik. Farmakokinetické práce opisujú, že aktivita CYP1A2 po ukončení fajčenia klesá s polčasom približne 39 hodín a nová rovnováha sa ustáli zhruba do týždňa. Britské odborné usmernenia pre zdravotníkov uvádzajú, že hladina klozapínu v krvi môže po zanechaní cigariet stúpnuť o 50 až 72 %.
Podstatné je aj to, čo indukciu spôsobuje. Nie nikotín, ale splodiny horenia. Náhradná nikotínová terapia, nikotínové vrecúška ani elektronické cigarety preto pečeňový enzým neudržia v tom istom stave, v akom ho držali cigarety. Pacient, ktorý prejde na vaping, je z pohľadu metabolizmu klozapínu v podobnej situácii ako pacient, ktorý prestal úplne.
Rovnako nejde len o úplné zanechanie fajčenia. Podľa národného usmernenia britskej NHS sú pri klozapíne ohrození aj tí, ktorí fajčenie len obmedzia. Odporúčaný postup je jednoznačný: pri zmene fajčiarskych návykov odobrať hladiny lieku v krvi, upraviť dávku pod dohľadom špecialistu a kontrolu zopakovať o týždeň. Usmernenie výslovne uvádza, že pacient musí zmenu vopred oznámiť svojmu lekárovi. To isté platí pri prijatí do nemocnice, kde fajčenie zvyčajne nie je možné.
Sporný bod: chýbajúce pravidlá, alebo chýbajúca znalosť?
Koronerka v správe pre miestnu zdravotnícku organizáciu uviedla dve konkrétne obavy. Prvou boli nejednotné vyjadrenia dvoch konziliárnych psychiatrov o tom, či je relevantné aj samotné obmedzenie fajčenia, nielen jeho ukončenie. Rozpor pripísala tomu, že lekári nemajú k tejto otázke k dispozícii usmernenie. Druhou obavou bola absencia štandardizovaného postupu pri vypytovaní sa na nežiaduce účinky a pri zaznamenávaní odpovedí. Ak pacient nič neuvedie, v dokumentácii nezostane stopa po tom, či sa ho vôbec niekto pýtal.
Dotknutá organizácia v písomnej odpovedi z konca júna 2026 uviedla, že jej vlastné odporúčania pre liečbu klozapínom sú platné, dostupné na intranete a zmieňujú sa o dopade ukončenia aj obmedzenia fajčenia. Po správe koronerky ich podľa vlastných slov znovu rozposlala klinickým pracovníkom a doplnila kontrolu, či sa nimi zamestnanci riadia. Vedľajšie účinky podľa nej personál sleduje pomocou štandardizovanej škály.
Zaznel aj odlišný hlas. David Taylor, profesor psychofarmakológie na King's College London a hlavný autor rozšírených britských preskripčných odporúčaní, pre odborný časopis The Pharmaceutical Journal uviedol, že vplyv fajčenia na klozapín je dobre známy a že od nemocničného farmaceuta so zameraním na duševné zdravie by sa jeho znalosť dala očakávať. Doplnil, že významný účinok na CYP1A2 má už päť cigariet denne alebo menej. Britské odporúčania pre lekárnikov pracujú s hranicou zhruba sedem až dvanásť cigariet denne, po ktorej je indukcia enzýmu maximálna. Rozdiel v číslach nemení podstatu: prah je nízko.
Prečo je to téma aj pre slovenské ambulancie
Klozapín nie je liek prvej voľby. Podáva sa pri schizofrénii rezistentnej voči inej liečbe, pri riziku opakovaného samovražedného správania a pri psychóze v priebehu Parkinsonovej choroby, vždy s pravidelnými kontrolami krvného obrazu. Skupina pacientov, ktorá ho užíva, je zároveň skupinou s mimoriadne vysokou mierou fajčenia. Často citovaná metaanalýza zo 42 štúdií a vyše 7 500 ľudí so schizofréniou zistila, že fajčilo 62 % z nich, novšie práce z lôžkových oddelení uvádzajú podiely v rozpätí zhruba 60 až 90 %.
Slovenské čísla ukazujú, o akej veľkej skupine hovoríme. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií tvorili v roku 2024 schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi 19,2 % všetkých hospitalizácií v ústavnej psychiatrickej starostlivosti a boli najčastejším dôvodom prijatia žien.
Slovenský zákon o ochrane nefajčiarov navyše zakazuje fajčiť v areáloch zdravotníckych zariadení, s výnimkou fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru vyhradeného na psychiatrických oddeleniach. Práve hospitalizácia je preto momentom, keď sa fajčiarske návyky pacienta môžu zo dňa na deň zmeniť, a to bez toho, aby to ktokoľvek označil za „ukončenie fajčenia“.
Čo z prípadu vyplýva pre pacientov
Záver britskej správy nie je argumentom proti odvykaniu od cigariet. Fajčenie zostáva podľa Eurostatu najväčším odstrániteľným zdravotným rizikom v Európskej únii a u ľudí s vážnym duševným ochorením sa výrazne podpisuje pod ich kratšiu strednú dĺžku života. Prípad hovorí o niečom inom: pri niektorých liekoch je zanechanie fajčenia zdravotnou udalosťou, ktorá si vyžaduje prípravu, meranie hladín a úpravu dávky, nie len osobné rozhodnutie.
Klozapín pritom nie je jediný liek s touto vlastnosťou. Britské usmernenie uvádza podobnú opatrnosť aj pri teofylíne, ktorý sa používa pri ochoreniach dýchacích ciest, a upozorňuje na možnú potrebu úpravy dávky pri olanzapíne, haloperidole, warfaríne či metadóne. Praktický záver pre pacienta je jednoduchý a platí oboma smermi: plánovanú zmenu fajčiarskych návykov, vrátane prechodu na elektronickú cigaretu alebo návratu k cigaretám po hospitalizácii, má vopred oznámiť svojmu lekárovi. Dávkovanie si nikto nemá meniť sám.