Spojené štáty nakoniec neposkytnú Ukrajine licenciu na vlastnú výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump tak poprel svoje predchádzajúce prísľuby a zdôraznil, že odovzdanie takto vyspelej vojenskej technológie inému štátu predstavuje obrovské bezpečnostné riziko. Kyjev pritom práve tieto strely zúfalo potrebuje na obranu pred ruskými balistickými útokmi.
Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina bude vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. V piatok 31. júla to oficiálne oznámil americký prezident Donald Trump. V tejto záležitosti musia byť podľa neho Spojené štáty veľmi opatrné, hoci Ukrajina neustále zdôrazňuje, že tieto strely nutne potrebuje na obranu proti ruským útokom.
Obrat v postoji a strach zo zneužitia technológie
Šéf Bieleho domu takto priamo reagoval na otázky o svojom predošlom prísľube, že ukrajinskej strane licenciu skutočne poskytne. Zdieľanie citlivých vojenských tajomstiev však podľa neho prináša nepredvídateľné hrozby do budúcnosti.
Tieto zbrane sú neuveriteľné. Musíme byť veľmi opatrní pri tom, či ich dovolíme niekomu vyrábať. S tým sme nesúhlasili. Hovoríme o tom, ale je ťažké takúto technológiu odovzdať,
uviedol Trump počas zasadnutia svojej vlády vo víkendovom prezidentskom sídle Camp David. Americký prezident vyjadril vážne obavy z toho, v koho rukách by tajomstvo výroby mohlo napokon skončiť.
Nemyslím si, že sa to niekedy stane, ale viete, existujú ľudia, ktorí sa, keď im dáte túto technológiu, jedného dňa obrátia proti vám,
vyhlásil rázne prezident s tým, že počas rôznych vojen vo svete sa takýto scenár za tie roky zopakoval už niekoľkokrát.
Zelenského výzvy a hodnota Patriotov
Tento nečakaný obrat prichádza napriek nedávnym optimistickým vyjadreniam. Trump totiž ešte začiatkom júla na summite NATO v Turecku verejne povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot vydajú. V rovnakom duchu sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ich spoločnom utorkovom stretnutí 28. júla v Bielom dome.
Zelenskyj dlhodobo a naliehavo žiada spojencov Ukrajiny o pomoc v podobe protiraketových striel, pričom Kyjev sa v súčasnosti nachádza vo veľmi ťažkej situácii:
- pre Ukrajinu momentálne predstavujú absolútne najväčší problém ruské balistické rakety,
- krajina má kritický nedostatok prostriedkov, ktorými by vedela takéto zdrvujúce útoky odraziť,
- práve systémy Patriot sú v ukrajinskom arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú mimoriadne vysokú úspešnosť pri zostreľovaní tohto typu ruských rakiet.
O zmene amerického postoja k vojenskej pomoci informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr Reuters, AFP a AP.