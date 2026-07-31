Šéfka ruského internetového gigantu Wildberries Tatiana Kimová označila sériu ukrajinských dronových útokov na firemné sklady za terorizmus. Zatiaľ čo Kyjev obviňuje e-shop z podpory ruskej armády a predaja tovaru dvojakého použitia, Kimová prirovnáva svoju platformu k Amazonu a tvrdí, že cieľom útokov je iba vyvolať paniku medzi civilistami.
Zakladateľka a generálna riaditeľka ruského internetového predajcu Wildberries Tatiana Kimová v piatok 31. júla označila útoky ukrajinských dronov na sklady svojej spoločnosti za akt terorizmu. Podľa jej slov tieto údery negatívne ovplyvnia milióny ľudí v Rusku a ďalších štátoch.
Dôvody útokov a záchranný plán pre predajcov
Ukrajina od 18. júla zaútočila na viac ako desať veľkoskladov spoločnosti Wildberries. Dôvodom týchto cielených úderov sú tvrdenia Kyjeva, že internetový predajca:
- vo svojich priestoroch uskladňuje tovar určený pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (čo je oficiálne ruské označenie pre vojnu na Ukrajine),
- svojou činnosťou aktívne pomáha ruskej armáde,
- predáva tovar dvojakého použitia, ktorý môže byť kedykoľvek zneužitý na vojenské účely.
Kimová uviedla, že viaceré ďalšie podniky v desiatich krajinách utrpeli v dôsledku týchto útokov značné straty. Spoločnosť Wildberries podľa nej momentálne úzko spolupracuje s ruskou vládou na zmiernení dopadov na predajcov, ktorí využívajú jej platformu.
Pripravujeme komplexný plán, ktorý má zabezpečiť, aby pomoc dostali všetci. Podrobnosti o týchto opatreniach budú oznámené v najbližších dňoch,
uviedla šéfka podniku s tým, že firma teraz rýchlo reštrukturalizuje svoju logistickú sieť a presúva tovar medzi rôznymi zariadeniami, aby dokázala zabezpečiť dodacie lehoty a obrat skladových zásob.
Obrana prirovnaním k západným gigantom
Na vážne obvinenia Ukrajiny ohľadom predaja tovaru dvojakého použitia Kimová reagovala argumentom, že jej spoločnosť ponúka len podobné produkty ako ďalší veľkí hráči na svetovom trhu, akými sú napríklad americký Amazon alebo čínska Alibaba.
Ukrajinské útoky sú podľa jej interpretácie namierené predovšetkým proti civilistom.
Skutočným cieľom týchto útokov je vyvíjať tlak, destabilizovať situáciu a vyvolať paniku a šok medzi veľkým počtom Rusov,
uzavrela Kimová svoje hodnotenie situácie. O jej vyjadreniach informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry Reuters.