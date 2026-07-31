Slovensko odmieta návrhy na vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru pre aktuálnu migračnú vlnu v Ceute. Premiér Robert Fico namiesto toho ponúka krajine konkrétnu pomoc vo forme policajných síl a techniky. Zároveň nešetril ostrou kritikou na adresu predstaviteľov Európskej únie, ktorým vyčíta pokrytectvo a laxný prístup z minulosti.
Vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru aktuálnu migračnú krízu v španielskej autonómnej oblasti Ceuta nevyrieši. Slovensko je pripravené krajine pomôcť policajnými silami či technikou na ochranu vonkajších hraníc. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti.
Kritika európskeho pokrytectva
Slovenský premiér využil situáciu na juhu Európy aj na kritiku historického prístupu európskych lídrov k otázkam migrácie.
Vláda SR dlhodobo zastáva názor, že najefektívnejšou prevenciou proti nelegálnej migrácii je dôsledná ochrana takzvaných schengenských hraníc, to znamená urobiť všetko možné aj nemožné, aby sa zabránilo nelegálnym migrantom vstúpiť bez povolenia na územie členských krajín EÚ. Je zvláštne sledovať pokrytectvo mnohých členských štátov EÚ, ako aj predstaviteľov EÚ, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi svojím laxným prístupom umožnili nelegálnym migrantom v obrovských počtoch vstúpiť do členských krajín EÚ a spôsobiť vážne krízové stavy,
vyhlásil premiér a pripomenul dlhodobý postoj Slovenska k ochrane hraníc Európskej únie (EÚ).
Výzvy Talianska a tragické čísla z Maroka
Na pozastavenie účasti Španielska v schengene vyzvalo predovšetkým Taliansko. Krajina je v súvislosti s migračnou krízou v španielskej enkláve v severnej Afrike podľa premiérky Giorgie Meloniovej pripravená zaviesť mimoriadne opatrenia vrátane dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru.
Situácia priamo na mieste je alarmujúca. Starosta autonómneho mesta Jesús Vivas v piatok 31. júla označil stav za úplne neudržateľný, o čom svedčia aj najnovšie štatistiky:
- do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60-tisíc ľudí,
- späť do domovskej krajiny sa už podarilo vrátiť viac než 48-tisíc z nich,
- pri zúfalom pokuse dostať sa do španielskej enklávy zahynulo minimálne 57 ľudí.