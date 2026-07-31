Taliansko stupňuje tlak pre masívnu migračnú krízu v španielskej exkláve Ceuta. Vláda Giorgie Meloniovej sa rozhodla pozastaviť platnosť schengenských pravidiel so Španielskom, čo znamená návrat pasových kontrol na letiskách a v prístavoch. Krok Ríma vyvolal ostrú diplomatickú prestrelku, do ktorej sa s tvrdou kritikou Madridu zapojil aj český premiér Andrej Babiš.
Taliansko v priamej reakcii na migračnú krízu v španielskej Ceute na severe Afriky oficiálne oznámilo pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa citeľne dotkne všetkých ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukázať svoju totožnosť cestovným dokladom. O krokoch Ríma informovala tlačová agentúra TASR s odvolaním sa na Reuters.
Obnova kontrol a domáca kritika
Talianske ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení uviedlo, že sa zároveň s Francúzskom dohodlo na posilnení kontrol pozdĺž francúzsko-talianskej pozemnej hranice. Cieľom je zabrániť vstupu ľudí bez potrebných dokladov.
Premiérka Giorgia Meloniová už vo štvrtok 30. júla avizovala pripravenosť zaviesť mimoriadne opatrenia na ochranu hraníc a bezpečnosti občanov. Kritici jej vlády však označili toto opatrenie za čisto symbolické gesto určené najmä pre domáce publikum. Poukázali totiž na to, že neexistujú žiadne relevantné dôkazy o tom, že by migranti z Ceuty plánovali reálne smerovať do Talianska.
Schengenský priestor štandardne umožňuje cestovanie bez pasových kontrol medzi 29 európskymi krajinami. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach výhradne z vážnych dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku.
Prestrelka lídrov a tragické čísla
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vo štvrtok 30. júla ostro kritizoval údajnú demagógiu Talianska po tom, čo Rím vyzval na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom. Kriticky sa voči týmto krokom postavil v piatok 31. júla aj španielsky premiér Pedro Sánchez.
Teraz nie je čas na rozdeľovanie. Je čas pokračovať v budovaní silnej a zjednotenej EÚ,
napísal Sánchez na sociálnej sieti X na margo talianskeho postupu.
Ku kritike Madridu sa naopak rázne pridal aj český premiér Andrej Babiš. Situáciu označil za úplný škandál, ktorý podľa neho spôsobila výlučne španielska vláda. Uviedol, že pre Španielsko by sa mal okamžite uzavrieť celý schengenský priestor. Situácia na africkom pobreží má medzitým katastrofálne následky:
- do Ceuty prenikli z Maroka v uplynulých dňoch desaťtisíce ľudí,
- pri zúfalom pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo už najmenej 57 ľudí,
- viac než 48-tisíc osôb už španielske úrady vrátili späť do Maroka.