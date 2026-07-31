Španielsky premiér rázne odmieta kritiku európskych partnerov pre masívnu migračnú vlnu v Ceute. Pedro Sánchez vyzýva na jednotu a obhajuje sa oficiálnymi štatistikami, podľa ktorých je nápor na Španielsko stále nižší ako v Taliansku či Grécku. Situácia priamo na hraniciach je však naďalej tragická, počet obetí pokusov o prekročenie bariér stúpol už na 57.
Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok 31. júla odmietol kritiku niektorých európskych partnerov v súvislosti s obrovským prílevom migrantov do španielskeho autonómneho mesta Ceuta na severe Afriky a vyzval na jednotu Európskej únie (EÚ). Do enklávy prenikli z Maroka v uplynulých dňoch desaťtisíce ľudí.
Odkaz kritikom a obhajoba v číslach
Predseda španielskej vlády reagoval najmä na výzvy niektorých krajín na čele s Talianskom, ktoré pre nezvládnutú situáciu na hraniciach požadujú dočasné pozastavenie účasti Španielska v schengenskom priestore.
Teraz nie je čas na rozdeľovanie. Je čas pokračovať v budovaní silnej a zjednotenej EÚ,
napísal Sánchez na sociálnej sieti X. Vo svojich vyjadreniach zašiel ešte ďalej a spojencom poslal jasný odkaz o dodržiavaní spoločných európskych pravidiel.
Solidarita a empatia sú dobrovoľné. Dodržiavanie európskych zmlúv a rešpektovanie údajov nie sú,
vyhlásil rázne španielsky líder.
Vo svojom príspevku zároveň zverejnil oficiálne údaje o počte nelegálnych vstupov do EÚ cez jednotlivé migračné trasy, a to na základe dát Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). V rokoch 2021 až 2026 podľa neho zaznamenali tieto počty nelegálnych vstupov do Únie:
- najviac ich bolo evidovaných cez Taliansko, a to 478 600 prípadov,
- nasledovala trasa cez západný Balkán s 340 600 prípadmi,
- tretie bolo Grécko s 259 800 prípadmi,
- Španielsko evidovalo 234 760 prípadov,
- cez východnú hranicu EÚ úrady zaznamenali 48-tisíc nelegálnych vstupov.
Desiatky obetí na hraniciach
Španielska vláda medzitým aktualizovala počet obetí pokusov o hromadné prekročenie hranice. Pri zúfalom pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo už najmenej 57 ľudí. Niektorí z nich sa utopili v mori, ďalší zahynuli v obrovskej tlačenici priamo na bariérach.
Hovorca vlády uviedol, že tieto telá boli nájdené na španielskej strane hranice, pričom úrady predpokladajú, že ďalšie obete môžu byť aj na marockej strane. Späť do Maroka sa medzitým vrátilo už viac než 48-tisíc ľudí. O situácii a reakciách španielskeho premiéra informovala tlačová agentúra TASR.