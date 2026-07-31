Ruské úrady sprísňujú cenzúru a informačnú blokádu v kľúčových regiónoch. V Murmanskej oblasti na severozápade Ruska vstúpil do platnosti prísny zákaz natáčania a zverejňovania akýchkoľvek informácií o vojenských aktivitách či následkoch ukrajinských dronových útokov. Za porušenie nového dekrétu hrozia likvidačné pokuty a obmedzenia sa rýchlo rozširujú aj do ďalších oblastí.
V Murmanskej oblasti na severozápade Ruska je oficiálne zakázané natáčať a na internete publikovať informácie o vojenskej aktivite alebo o následkoch útokov dronov. Dekrét svojim podpisom schválil gubernátor Andrej Čibis. Zákaz sa vzťahuje na všetky médiá, sociálne siete, aplikácie na odosielanie správ a online platformy, pričom pokrýva fotografie, videá aj textové príspevky.
Čo všetko sa dostalo na zoznam zákazov?
Nové nariadenie je mimoriadne rozsiahle a postihuje aj informovanie o neúspešných úderoch. V zmysle dekrétu je striktne zakázané zverejňovať:
- miesta odpálenia alebo dopadu bezpilotných lietadiel, ich letové dráhy, zamýšľané ciele či rozsah spôsobenej škody,
- prevádzku systémov protivzdušnej obrany a elektronického boja vrátane záberov zobrazujúcich zostreľovanie dronov,
- materiály odhaľujúce nasadenie vojsk, činnosť bezpečnostných orgánov a presné umiestnenie vojenských zariadení,
- informácie o komunikačnej infraštruktúre, mostoch a akékoľvek škody spôsobené na týchto strategických objektoch.
Sankcie a rozširovanie cenzúry na Ural
Jediná výnimka zo zákazu sa vzťahuje výhradne na oficiálne štátne a miestne orgány, ktoré sú naďalej oprávnené zverejňovať schválené vyhlásenia a overené informácie. Pre bežných občanov a nezávislé médiá znamenajú nové pravidlá obrovské riziko. Pokuty za porušenie nariadení môžu dosiahnuť až jeden milión rubľov (približne 11 200 eur).
Podobné prísne obmedzenia majú od soboty 1. augusta vstúpiť do platnosti aj v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu Ťumenskej oblasti na Urale. O novom dekréti informovala tlačová agentúra TASR s odvolaním sa na nórsky spravodajský web Barents Observer.