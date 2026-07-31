Migračná vlna v španielskej Ceute zatiaľ neprenikla ďalej do vnútrozemia Európy. Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner potvrdil, že z enklávy na pevninu nikto nepokračuje a v oblasti platia prísne kontroly. EÚ presadzuje rýchle návraty migrantov do Maroka, zatiaľ čo španielske úrady poslali späť už viac ako 37-tisíc ľudí.
Zo španielskej Ceuty na severe Afriky doteraz žiadni migranti nepokračovali cez Stredozemné more na európsku pevninu. V piatok 31. júla to oficiálne oznámil eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner. Na oblasť sa totiž aj naďalej vzťahujú špeciálne bezpečnostné pravidlá.
Ochrana hraníc a rýchle návraty do Maroka
Šéf rezortu vnútra EÚ zdôraznil, že európske orgány situáciu podrobne monitorujú a dodržiavanie kontrol na hraniciach enklávy je kľúčové.
Zatiaľ sme nezaznamenali žiadny ďalší pohyb z Ceuty smerom na pevninské Španielsko ani do iných členských štátov,
uviedol eurokomisár. Pripomenul, že podľa Schengenského hraničného kódexu sa na Ceutu a Melillu vzťahujú osobitné právne pravidlá a pri akomkoľvek odchode z týchto území naďalej bez výnimky platia prísne hraničné kontroly.
Brunner zároveň upozornil, že Maroko je zaradené na únijný zoznam bezpečných krajín pôvodu. Z technického aj právneho hľadiska je preto mimoriadne nepravdepodobné, aby marockí štátni príslušníci spĺňali prísne podmienky na udelenie medzinárodnej ochrany v EÚ. Vysokopostavení predstavitelia Únie v tejto súvislosti prízvukujú, že prichádzajúci musia byť rýchlo administratívne spracovaní a bezodkladne vrátení späť.
Úloha agentúry Frontex a bilancia krízy
Eurokomisár už vo štvrtok 30. júla vyjadril plnú ochotu EÚ pomôcť Španielsku prostredníctvom dodatočnej finančnej injekcie, technickej podpory a operačných kapacít, vrátane zapojenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Situácia okolo jej nasadenia má však jasné limity:
- podľa vyhlásenia pre agentúru DPA španielska vláda zatiaľ Frontex oficiálne nepožiadala o celkovú pomoc, keďže agentúra môže členský štát podporiť výlučne na základe jeho priamej žiadosti,
- príslušníci Frontexu v súčasnosti podporujú španielske úrady výhradne v námornom prístave v Ceute,
- pri riešení dramatických incidentov v pohraničnej oblasti Tarajal sa nepodieľali, keďže táto zóna nepatrí do ich vymedzeného operačného space-u,
- starosta autonómneho mesta Jesús Vivas označil stav za neudržateľný s tým, že do Ceuty v uplynulých dňoch preniklo okolo 60-tisíc ľudí,
- španielske ministerstvo vnútra potvrdilo, že späť do Maroka sa podarilo vrátiť už viac než 37,5-tisíc ľudí, pričom pri pokuse dostať sa do enklávy zahynulo najmenej 43 osôb.
O aktuálnom vývoji v Ceute informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúr AFP, DPA, tlačovej agentúry EFE a stanice Euronews.