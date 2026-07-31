Americký prezident Donald Trump využíva masívnu migračnú krízu v španielskej enkláve Ceuta na domácu politickú kampaň. Zábery tisícok migrantov z Maroka označuje za hrozivú ukážku toho, čo čaká Spojené štáty, ak sa k moci dostanú demokrati. Spolu s viceprezidentom kritizujú ľavicovú politiku, kým v samotnej Ceute naďalej stúpa počet obetí a situácia zostáva kritická.
Americký prezident Donald Trump sa podľa agentúry AFP v piatok 31. júla pokúsil politicky využiť migračnú krízu v Španielsku. Náhly prílev migrantov na územie enklávy Ceuta verejne označil za varovanie pre Spojené štáty v prípade, že sa k moci opäť dostanú jeho politickí oponenti.
Je to strašné. Pamätajte si ten obraz. Takto to bude vyzerať u nás o tri roky, ak sa k moci dostane nesprávna strana. Ak sa k moci dostanú demokrati, nebudete žiť veľmi dobrý život,
uviedol Trump podľa televízie Fox News v snahe mobilizovať svojich voličov.
Biely dom sa vo svojich vyhláseniach cielene zameral na prepojenie situácie v Ceute – malom španielskom území na pobreží Maroka – s Trumpovou nekompromisnou imigračnou politikou a so sprísňovaním opatrení voči migrácii priamo v Spojených štátoch.
Predvolebný boj a útoky na demokratov
Prieskumy verejnej mienky podľa agentúry AFP v súčasnosti ukazujú, že Trumpova podpora klesla, zatiaľ čo demokrati dúfajú, že v blížiacich sa novembrových voľbách do Kongresu zabodujú. Masívna migračná kríza tak ponúka republikánom ideálnu príležitosť vrátiť sa k jednej zo svojich tradične najsilnejších politických tém.
K ostrej rétorike sa pridal aj americký viceprezident J. D. Vance. V piatok 31. júla zverejnil na sociálnej sieti X zábery migrantov smerujúcich do Ceuty a uviedol, že tieto scény jasne poukazujú na radikálnu ľavicovú globalistickú politiku.
V súvislosti s vyjadreniami predstaviteľov USA k udalostiam v Ceute britský denník The Guardian pripomenul, že španielsky premiér Pedro Sánchez je dlhodobo terčom ostrej kritiky amerického prezidenta. Obaja štátnici sa opakovane dostali do tvrdých sporov v otázkach, ako je vojna v Iráne, výdavky na obranu či samotná migrácia. Trump pritom už v minulosti pravidelne hrozil Madridu rôznymi obchodnými a ďalšími sankčnými opatreniami.
Neudržateľná situácia a desiatky obetí
Priamo na severe Afriky je vývoj udalostí naďalej veľmi dramatický. Starosta autonómneho mesta Jesús Vivas v piatok 31. júla označil situáciu za neudržateľnú. Fakty priamo z miesta hovoria jasnou rečou:
- do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch už približne 60-tisíc ľudí,
- späť do Maroka sa podľa španielskeho ministerstva vnútra zatiaľ vrátilo viac než 25-tisíc z nich,
- pri zúfalom pokuse dostať sa do Ceuty zahynulo podľa španielskej tlačovej agentúry EFE už najmenej 43 ľudí.
O medzinárodnom presahu migračnej krízy informovala tlačová agentúra TASR.