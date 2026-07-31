Slovenská opozícia tvrdo reaguje na masívnu migračnú vlnu v španielskej exkláve Ceuta, kam z Maroka prenikli desaťtisíce ľudí. Strany SaS, KDH aj mimoparlamentní Demokrati žiadajú rázny a spoločný postup Európskej únie pri ochrane schengenského priestoru, pričom zo Slovenska zaznievajú aj výzvy na nasadenie vojenských kapacít na obranu vonkajších hraníc.
Európa potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu svojich hraníc. Je nevyhnutné, aby členské štáty Európskej únie (EÚ) postupovali spoločne, chránili schengenský priestor a dôsledne uplatňovali pravidlá návratovej politiky. V reakcii na aktuálnu situáciu v španielskej Ceute to uviedla opozičná strana SaS.
Jednotný postup a tvrdá ochrana hraníc
Liberáli tvrdia, že bezpečnosť vonkajších hraníc nie je len lokálnym problémom Španielska, ale predovšetkým spoločnou zodpovednosťou celej Európskej únie.
To, čo vidíme na hraniciach Španielska, sa nemôže páčiť nikomu so zdravým rozumom. Európa musí použiť všetky dostupné nástroje a ochrániť svoje vonkajšie hranice. Nie dvadsaťsedem rôznymi spôsobmi, ale spoločne, ako jedna Únia,
uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Predstavitelia strany zároveň apelovali na španielsku vládu, aby v Ceute konečne zasiahla a zabezpečila hranice. Pripomenuli, že mnohí imigranti zaplatili za chaos životom, a aj preto potrebuje Európa jasné pravidlá pre všetkých.
Rozhorčenie nad postupom španielskych orgánov vyjadrilo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Hnutie vyhlásilo, že prelomenie vonkajších hraníc Schengenu priamo ohrozuje jeho bezpečnosť a samotné fungovanie.
KDH je jasne proti nelegálnej migrácii a dlhodobo presadzuje tvrdú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie. Aj v tejto konkrétnej situácii už konáme v rámci európskych ľudovcov. Naša migračná politika nie je postavená na strašení ľudí, ale na zodpovednosti. Len štát, ktorý vie chrániť svoje hranice a kontrolovať, kto vstupuje na jeho územie, dokáže účinne plniť svoju základnú funkciu – postarať sa o bezpečnosť svojich občanov,
vyhlásil rázne predseda hnutia Milan Majerský.
Demokrati volajú po nasadení vojakov
Ešte tvrdší slovník zvolili mimoparlamentní Demokrati. Tí vyhlásili, že únia musí byť v prípade krízy pripravená použiť na ochranu hraníc aj vlastné vojenské kapacity. Predseda strany Jaroslav Naď si myslí, že ochrana hraníc už dávno nie je otázkou politickej korektnosti.
Európa má bezpečnostné aj vojenské nástroje. Je načase ukázať, že ich vie použiť na obranu svojho územia aj svojich občanov,
doplnil bývalý minister obrany.
O dramatickosti situácie na severe Afriky svedčia predovšetkým alarmujúce čísla, ktoré v piatok 31. júla spresnil starosta autonómneho mesta Jesús Vivas s tým, že stav je úplne neudržateľný:
- do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60-tisíc ľudí,
- späť do Maroka sa podľa španielskeho ministerstva vnútra podarilo vrátiť zatiaľ viac než 25-tisíc z nich,
- pri zúfalom pokuse dostať sa do španielskej enklávy po mori a cez bariéry zahynulo minimálne 34 ľudí.