Česká politická scéna ostro reaguje na masívnu migračnú vlnu v španielskej enkláve Ceuta, kam prenikli desaťtisíce ľudí. Kým premiér Andrej Babiš hovorí o škandále a žiada okamžité uzavretie schengenského priestoru pre Španielsko, minister zahraničných vecí Petr Macinka volí miernejší tón. Obaja sa však zhodujú, že masová migrácia predstavuje pre Európu zásadné bezpečnostné riziko.
Schengenský priestor by sa mal podľa českého premiéra Andreja Babiša pre Španielsko okamžite uzavrieť. Situáciu po preniknutí desiatok tisíc migrantov do enklávy Ceuta považuje za škandál, ktorý spôsobila samotná španielska vláda. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka na piatkovej tlačovej konferencii 31. júla síce označil aktuálnu situáciu za mimoriadne zložitú, no stredomorskú krajinu by zo schengenu zatiaľ nevylučoval.
Babiš varuje pred rozpadom Schengenu
Babiš tvrdo kritizoval španielsku vládu za to, že umožnila legálny pobyt tým migrantom, ktorí boli v krajine pred 1. januárom tohto roka a mali čistý register trestov. Podľa českého premiéra sa tak opäť opakuje história z roku 2015, keď pravidlá uvoľnila nemecká vláda. Varuje, že ak by sa podobná situácia opakovala aj v ďalších krajinách, schengen sa definitívne rozpadne.
Je to len potvrdenie toho, že niektorí európski politici kašlú na to, čo sa stane, keď toto urobia, ale ohrozujú ďalšie štáty. Nás sa to netýka, pretože my sme sa jasne vymedzili proti migrácii. Prijali sme zákony, tvrdo budeme postihovať ilegálnu migráciu, takže nám to nehrozí,
dodal Babiš na margo bezpečnosti a pripravenosti Českej republiky.
Kritika mimovládok a výzva na návrat
Šéf českej diplomacie Macinka taký razantný postoj nemá, hoci situáciu na juhu vníma mimoriadne kriticky.
Ja by som nebol tak kategorický a nevylučoval Španielsko zo schengenu, ale očakávam, že sa k tomu nejako postavia. Môžem k tomu povedať len to, že dostávame za pravdu my, ktorí sme dlho problém masovej migrácie kritizovali a kritizovali sme tých, ktorí tento problém podceňovali alebo ho nechceli vidieť. Je to zásadný problém. Masová migrácia do Európy je veľký problém, je to veľké ohrozenie vnútornej bezpečnosti jednotlivých krajín. Je potrebné to lepšie zvládať,
vyhlásil Macinka k aktuálnemu vývoju.
Minister dodal, že títo ľudia by mali byť bezodkladne vrátení naspäť do Maroka. Vo svojom vyjadrení sa oprel o viaceré argumenty a známe fakty o aktuálnej kríze v Ceute:
- neziskové organizácie, ktoré migrantom aktívne pomáhajú, podľa neho vytvárajú klamlivý dojem, že je po nich v Európe dopyt,
- šéf diplomacie podotkol, že Európa by mala povedať masovej migrácii jasné nie a dať najavo, že vysielanie falošného dopytu sa skončilo,
- do španielskej enklávy na severe Afriky vstúpilo v uplynulých dňoch bez povolenia už približne 60-tisíc migrantov, z ktorých väčšina prišla po mori,
- pri zúfalom pokuse dostať sa na európske územie zahynulo minimálne 34 ľudí.
O postojoch českých vládnych predstaviteľov informovala spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR v Prahe.