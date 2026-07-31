Slovensko zasiahol extrémny teplotný šok. Teplomery v piatok ukázali kritických 39 stupňov Celzia a meteorológovia varujú, že to zďaleka nie je konečné číslo. Na juhu krajiny platia najvyššie výstrahy a úrady dôrazne apelujú na dodržiavanie pitného režimu, pričom varujú pred kolapsami z tepla.
Teplota vzduchu v piatok 31. júla na Slovensku dosiahla mimoriadne nebezpečnú hodnotu 39 stupňov Celzia. Môže však ešte stúpať. Kulminovať by mala medzi 15.30 h a 17.30 h. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Najteplejšie je zatiaľ na juhozápade, v Mochovciach a v Kamenici nad Hronom, a mimoriadne teplo je aj vo vyšších častiach Bratislavy,
uviedli meteorológovia k aktuálnej situácii.
Slovensko tak zasiahla ďalšia zdrvujúca vlna horúčav, pričom teplota vzduchu lokálne atakuje až 40 stupňov Celzia. Tieto extrémy by mohli podľa odborníkov vyvrcholiť až na budúci týždeň. Na celom území krajiny v piatok 31. júla platia všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Tretí, teda najvyšší stupeň výstrah SHMÚ vyhlásil pre juhozápad Slovenska a ďalšie okresy na juhu.
Zdravotné riziká a hrozba kolapsu
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s extrémnymi teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovo-cievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred podceňovaním počasia.
Zásady bezpečnosti počas horúčav
Dôležitou zásadou podľa hygienikov je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa ešte nedostavil pocit smädu. Zdravotní záchranári a úrady odporúčajú dodržiavať nasledujúce kľúčové pravidlá:
- výrazne obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku,
- zvoliť ľahšie stravovanie a správne priedušné oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov,
- používať kvalitné ochranné krémy proti slnečnému žiareniu,
- za žiadnych okolností nenechávať deti a domáce zvieratá na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo stav blížiaci sa kolapsu, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Odborníci taktiež pripomínajú, že extrémne vysoké teploty v kombinácii s pretrvávajúcim suchom výrazne zvyšujú aj riziko vzniku rozsiahlych prírodných požiarov.