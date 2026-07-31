Španielska exkláva Ceuta čelí bezprecedentnému náporu. Starosta mesta hovorí až o 60-tisíc migrantoch, zatiaľ čo španielsky premiér Pedro Sánchez označil situáciu za priamy útok na územnú celistvosť krajiny. Marocké bezpečnostné zložky medzitým na hraniciach zasahujú proti ďalším davom slzotvorným plynom a vodnými delami.
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60-tisíc ľudí. Oznámil to v piatok 31. júla starosta mesta a hlava autonómneho regiónu Jesús Vivas s tým, že situácia je už podľa neho absolútne neudržateľná.
Narušenie celistvosti a odkaz premiéra
Španielsky premiér Pedro Sánchez počas osobnej návštevy Ceuty vyhlásil, že prienik tisícov migrantov z Maroka je neakceptovateľným útokom na mesto a vážnym narušením územnej celistvosti. Zo situácie obvinil predovšetkým organizovaných prevádzačov ľudí. Vláda podľa neho využije všetky dostupné zdroje, aby zaistila bezpečnosť územia a jej obyvateľov.
Španielska vláda stojí za mestom Ceuta. Chápeme emócie a pocit úzkosti, ktoré miestni prežívajú v priebehu posledných niekoľkých hodín – najmä dnes,
povedal Sánchez s dôrazom na silnú podporu domácich obyvateľov.
Marocké úrady sú podľa Sanchéza ochotné spolupracovať so Španielskom pri návrate migrantov do krajín, z ktorých pôvodne pochádzajú. Premiér preto rázne žiada, aby sa tí, ktorí už prenikli do Ceuty, vrátili do Maroka čo najskôr.
Zmätok v číslach a tvrdé strety na hranici
V odhadoch celkových počtov migrantov však dočasne vznikol informačný chaos. Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na ministerstvo vnútra informovala, že podľa odhadov španielskych úradov do Ceuty za posledných 24 hodín preniklo približne 49-tisíc migrantov. Vývoj okolo týchto dát mal pomerne zmätočný priebeh:
- išlo o údaje zverejnené na webovej stránke ministerstva národnej bezpečnosti, ktorá priamo citovala rezort vnútra,
- toto alarmujúce vyhlásenie neskôr bez akéhokoľvek vysvetlenia zo stránky odstránili,
- ministerstvo vnútra následne uviedlo, že to nie sú jeho oficiálne údaje, pričom tie skutočné zverejní neskôr v piatok 31. júla.
Situácia priamo za hranicami zostáva mimoriadne napätá. Marocká polícia v piatok 31. júla podľa agentúry AFP zadržala približne 30 mladých ľudí počas drsných nepokojov na hraniciach s Ceutou. Bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn a vodné delá na rozohnanie tisícového davu zloženého prevažne z mladých mužov, ktorí sa neustále zhromažďovali s cieľom pokúsiť sa o masové prekročenie hranice. O vyostrenej situácii informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AP.