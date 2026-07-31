Maďarsko stojí na prahu jednej z najvážnejších energetických kríz za posledné desaťročia. Pre kriticky nízku hladinu Dunaja hrozí úplné odstavenie kľúčovej jadrovej elektrárne Paks. Situáciu navyše skomplikoval aj nečakaný technický výpadok v elektrárni Dunamenti, pričom úrady očakávajú najkrízovejšie momenty už na začiatku budúceho týždňa.
Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu rieky Dunaj hrozí odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom meste Paks, ktorá už teraz funguje iba na polovičný výkon. Podľa servera 444.hu to v rafinérii ropnej spoločnosti MOL v Százhalombatte oznámil v piatok 31. júla premiér Péter Magyar na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom MOL-u Zsoltom Hernádim.
Hrozba odstavenia elektrárne Paks
Predseda vlády neskrýval vážnosť situácie a varoval pred blížiacimi sa dňami.
Maďarsko čelí najvážnejšej energetickej kríze uplynulých desaťročí a najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok 3. augusta. Jadrová elektráreň Paks v súčasnosti vyrába približne polovicu svojej kapacity, no pre neustále klesajúcu hladinu Dunaja sa očakáva, že v pondelok, alebo už aj skôr, bude musieť byť elektráreň úplne odstavená,
uviedol Magyar na adresu kľúčového energetického zdroja krajiny.
Problémom je nedostatok vody potrebnej na chladenie systémov. Aktuálne dáta ukazujú mimoriadne nepriaznivý vývoj:
- hladina Dunaja bola v piatok 31. júla na úrovni 124 centimetrov pod nulou vodočtu,
- z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti musia byť bloky odpojené už pri hodnote 134 centimetrov pod nulou vodočtu,
- podľa premiéra sa ani v nasledujúcich týždňoch neočakáva taký nárast hladiny vody, ktorý by umožnil opätovné bezpečné spustenie elektrárne.
Výpadok v Dunamenti a snaha o nápravu
Situáciu podľa premiéra ďalej zhoršilo, že vo štvrtok 30. júla pre technickú poruchu vypadol aj jeden z blokov elektrárne Dunamenti. Tento incident spôsobil okamžitú stratu ďalších 400 megawattov dôležitej výrobnej kapacity.
Poškodené komponenty už dorazili, v piatok 31. júla večer prebehne skúšobná prevádzka a od soboty 1. augusta by elektráreň mohla opäť fungovať na plný výkon,
dodal Magyar s nádejou na aspoň čiastočné zlepšenie energetickej bilancie. O hroziacej kríze informoval spravodajca tlačovej agentúry TASR v Budapešti.