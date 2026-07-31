Ministerstvo vnútra SR definitívne odmieta zapisovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do slovenskej matriky. Rezort argumentuje platnou ústavou a zákonmi, pričom minister Matúš Šutaj Eštok zdôrazňuje, že úrady nemôžu nahrádzať rozhodnutia parlamentu. Samotní žiadatelia o zápis sa však nevzdávajú a svoj boj za uznanie sobášneho listu plánujú posunúť pred súd.
Ministerstvo vnútra (MV) SR podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. V tomto duchu bude oficiálne informovať aj žiadateľov o takýto zápis, na potrebu čoho upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. O postoji ministerstva informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Hranice právomocí a postoj ministerstva
Rezort pri posudzovaní konkrétneho podania vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, zákona o rodine, zákona o matrikách, ako aj zo záväzkov SR vyplývajúcich z práva Európskej únie.
Bez ohľadu na právne a spoločenské diskusie o rozsahu právnych účinkov zväzkov osôb rovnakého pohlavia je MV SR ako orgán výkonnej moci povinné vychádzať z právneho stavu účinného v čase rozhodovania a rešpektovať ústavné a zákonné medze svojej pôsobnosti. Jeho aplikačná či evidenčná činnosť nemôže nahrádzať rozhodnutia zákonodarcu či ústavodarcu,
ozrejmilo ministerstvo s tým, že odlišný postup je nezlučiteľný s princípom deľby moci a predovšetkým s princípom legality výkonu verejnej moci.
Na túto situáciu priamo reagoval aj samotný šéf rezortu.
Ako minister vnútra som pri výkone svojej pôsobnosti viazaný Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Ministerstvo nemôže administratívnym postupom prekročiť hranice právomoci, ktoré orgánom výkonnej moci ustanovil ústavodarca a zákonodarca. Nemôžeme svojím rozhodnutím vytvárať nový právny status ani nahrádzať rozhodovanie Národnej rady Slovenskej republiky,
povedal rázne minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Reakcia žiadateľov a upozornenie prokurátora
Samotní žiadatelia o zápis manželstva, Ivan Novotný a Metod Špaček, na argumenty rezortu okamžite reagovali. Dôvody, o ktoré sa opiera rezort pri zamietnutí zápisu do matriky, sú podľa nich v tomto prípade právne nepoužiteľné. Obaja avizovali, že v prípade oficiálneho zamietavého rozhodnutia ministerstva sa bezodkladne obrátia na súd.
Podľa Novotného slovenská ústava síce upravuje, aké manželstvo je možné uzavrieť priamo na Slovensku, no nehovorí nič o tom, aké manželstvá majú iné štáty.
A presne o to ide. My sme si s Metodom nedali žiadosť o uzavretie manželstva na Slovensku – tam by bola slovenská ústava aplikovateľná. Ale dali sme si žiadosť o uznanie sobášneho listu z iného členského štátu EÚ. No a zápisu tejto právnej skutočnosti naša ústava nijako nebráni, to potvrdil aj Súdny dvor EÚ,
vysvetlil Novotný ich právny pohľad na vec.
Do sporu vstúpil v priebehu minulého týždňa aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý podal ministerstvu vnútra hneď dve upozornenia prokurátora. Urobil tak pre údajnú nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Rezort vnútra je podľa jeho slov povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – teda buď o vykonaní zápisu do osobitnej matriky, alebo o jeho definitívnom odmietnutí. O vývoji prípadu informovala tlačová agentúra TASR.