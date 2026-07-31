Pražský festival hrdosti Prague Pride sa tento rok uskutoční za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. V reakcii na nedávny tragický útok vozidlom do davu v Berlíne nasadí polícia stovky ťažkoodencov, vrtuľníky aj antikonfliktné tímy. Na účastníkov i obyvateľov metropoly čakajú počas kľúčového pochodu aj rozsiahle dopravné uzávery a bezpečnostné bariéry.
Tohtoročný festival Prague Pride sa v priamej reakcii na smrteľný útok v Berlíne uskutoční za rozsiahlych bezpečnostných opatrení. Polícia bude vo zvýšenej miere prítomná na všetkých sprievodných akciách počas celého týždňa a na tradičný pochod centrom mesta budú dozerať stovky policajtov vrátane antikonfliktného tímu či vrtuľníka. Podrobnosti k manévrom v piatok 31. júla uviedla hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčková.
Strach z terorizmu a stovky policajtov v uliciach
Polícia nenecháva v súvislosti s medzinárodným dianím nič na náhodu a pripravuje sa na rôzne krízové scenáre.
Vzhľadom na aktuálne dianie v zahraničí a na základe vyhodnotenia jednotlivých rizík sme z dôvodu zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov festivalu a návštevníkov metropoly pripravili rozsiahle bezpečnostné opatrenia,
uviedla Kropáčková. Celý festival sa začne v pondelok 3. augusta a potrvá až do nedele 9. augusta. Samotný pochod, na ktorom sa každoročne zúčastňujú tisícky ľudí, je naplánovaný na sobotu 8. augusta.
Na celú trasu pochodu od Václavského námestia až po ostrov Štvanice bude dozerať masívne množstvo bezpečnostných zložiek v rôznom zložení:
- niekoľko stoviek príslušníkov poriadkovej a dopravnej polície,
- špecialisti z kriminálnej polície a vyšetrovania,
- špeciálne poriadkové jednotky,
- policajti na koňoch, na člnoch priamo na rieke a posádky vo vrtuľníku.
Dopravné obmedzenia a tieň tragédie z Berlína
Okrem nasadenia živých síl pristúpi mesto aj k pasívnej ochrane účastníkov formou bariér proti vozidlám.
Z dôvodu zaistenia bezpečnosti dôjde v centre metropoly od približne 12.00 až do 17.00 h k rozsiahlemu dopravnému obmedzeniu, a to aj za pomoci technických prostriedkov rozmiestnených na príjazdových komunikáciách po celej trase pochodu,
avizovala policajná hovorkyňa. Centrum mesta bude v tomto úseku úplne neprejazdné a ľudia musia počítať aj s obmedzením premávky v okolitých uliciach. Polícia preto dôrazne požiadala obyvateľov aj návštevníkov mesta, aby v sobotu v uvedenom čase do centra autom vôbec nejazdili. Na opatreniach sa budú podieľať aj ďalšie zložky integrovaného záchranného systému, mestská polícia, magistrát či pražský dopravný podnik.
Bezpečnostné manévre sú priamou reakciou na incident z Berlína, kde na tamojšom pochode Pride uplynulú sobotu 25. júla útočník narazil vozidlom do davu ľudí. Pri útoku zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Muž z miesta tragédie ušiel, avšak nemecká polícia ho vypátrala v nedeľu 26. júla večer a počas zásahu ho zastrelila. O situácii pred festivalom informovala tlačová agentúra TASR.