Bratislavská polícia vyšetruje ďalší vážny podvod, pri ktorom dôverčivá seniorka prišla o tisíce eur. Podvodníci 79-ročnú ženu nalákali na falošné zisky z investovania do kryptomien. Obeti postupne z vrecka vytiahli vyše 16-tisíc eur, pričom ju presvedčili dokonca aj na vkladanie hotovosti do balíkoboxov a odovzdanie vlastnej platobnej karty.
Polícia začala vyšetrovať rozsiahly podvod s údajným zhodnotením bitcoinov, ktorého obeťou sa stala 79-ročná žena v Bratislave. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na 16 400 eur. Muži zákona už v tejto súvislosti prijali trestné oznámenie a pátrajú po páchateľoch.
Od balíkoboxov až po platobnú kartu
Seniorku mala ešte v júni telefonicky kontaktovať neznáma žena. Oznámila jej, že má zisky z investovania do bitcoinov vo výške presahujúcej 10 000 eur. Krátko nato ju kontaktoval ďalší neznámy páchateľ. Pod zámienkou vyplatenia údajného zisku ju postupne naviedol, aby odovzdávala finančnú hotovosť veľmi netradičným spôsobom – prostredníctvom balíkoboxov na rôznych miestach v hlavnom meste. V priebehu niekoľkých dní takto zmanipulovaná žena skutočne vložila hotovosť v rôznej výške.
Následne ju páchateľ presvedčil aj na odovzdanie platobnej karty od jej bankového účtu, ktorú si prevzal priamo na vopred dohodnutej adrese za použitia vopred dohodnutého hesla,
približuje polícia drzosť celého podvodu s tým, že krátko po tomto stretnutí boli z účtu poškodenej a bez jej vedomia vybraté ďalšie peniaze.
Ochrana pred podvodníkmi
Polícia v reakcii na tento prípad opätovne a dôrazne upozorňuje občanov, aby neverili sľubom o rýchlom zhodnotení investícií alebo vyplatení údajných ziskov. Odporúča dodržiavať nasledujúce bezpečnostné zásady:
- nikdy neposielajte finančné prostriedky neznámym osobám,
- nevkladajte hotovosť do balíkoboxov na základe akýchkoľvek telefonických pokynov,
- za žiadnych okolností neodovzdávajte svoju platobnú kartu cudzej osobe,
- neposkytujte neznámym ľuďom citlivé údaje zo svojej platobnej karty.