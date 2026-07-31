Európska komisia nedávno pohrozila Pôdohospodárskej platobnej agentúre odobratím akreditácie. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová teraz tvrdí, že pozná presné dôvody. Podľa jej zistení štát od roku 2024 nedokázal od pochybných poberateľov dotácií vymôcť späť viac ako 12 miliónov eur, pričom najväčšie straty vznikajú pri takzvaných projektových podporách.
Jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré Európska komisia (EK) navrhla odobratie akreditácie pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), ktorá spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pod vedením Richarda Takáča (Smer-SD), bola nedostatočná kontrola európskych zdrojov a slabá vymožiteľnosť peňazí pri nezrovnalostiach. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí). Samotné MPRV a PPA na jej zverejnené vyjadrenia zatiaľ nereagovali.
Zlyhanie pri vymáhaní miliónov eur
Poslankyňa zdôraznila, že minister Takáč v minulosti popieral akékoľvek zlyhania rezortu. Podľa nových zistení, ktoré Remišová získala na základe poslaneckej interpelácie, sa však ukazuje opak. V PPA podľa jej slov od roku 2024 nedokázali pri pochybných dotáciách a zistených nezrovnalostiach vymôcť naspäť až 12,4 milióna eur.
Od roku 2024 malo byť kontrolami PPA zistených 1903 nezrovnalostí, celkovo v sume viac ako 21,3 milióna eur. Je pritom otázkou, v akej kvalite boli kontroly vykonané a či v skutočnosti suma reálnych nezrovnalostí či podvodných projektov nie je oveľa vyššia. Zo zistenej sumy sa podarilo vymôcť naspäť iba 8,9 milióna eur, čo nie je ani 42 percent z celkovej sumy. Kde je zvyšných 12,4 milióna eur,
pýta sa Remišová a upozorňuje na veľmi slabú úroveň vymožiteľnosti európskych peňazí priamo v réžii platobnej agentúry.
Debakel pri pochybných projektoch
Štatistiky samotného ministerstva pôdohospodárstva podľa nej ukazujú vysoké sumy problematických dotácií predovšetkým pri projektových podporách, kam patria napríklad kauzy typu „haciendy“ či „Fafokany“. Pri hlbšom pohľade na ministerské štatistiky upozornila na nasledujúce alarmujúce čísla:
- z celkového počtu 1903 zistených nezrovnalostí sa projektových podpôr týkalo len 61 prípadov,
- tieto zistené nezrovnalosti však predstavujú obrovskú hodnotu až 12 559 776,15 eura,
- naspäť vymôcť finančné prostriedky sa štátu podarilo len v 18 prípadoch v celkovej sume 1 176 862,99 eura,
- úspešnosť vymáhania v tejto kategórii tak predstavuje iba 9,37 percenta z celkového objemu.
Toto je absolútny debakel ministra Takáča, kde nielenže najväčší objem spôsobených škôd je hlavne pri pochybných projektových podporách, ale pri ich vymáhaní je PPA absolútne bezzubá a nedokázala vymôcť naspäť ani desať percent z problematických dotácií,
podčiarkla opozičná poslankyňa.
Na záver pridala aj porovnanie s priamymi podporami, ktoré sa poľnohospodárom vyplácajú napríklad podľa obhospodarovanej pôdy, počtu zvierat alebo pestovaných plodín. Pri nich kontrolóri zistili 1 786 nezrovnalostí a prostriedky sa podarilo vymôcť späť až v 1 616 prípadoch, čo predstavuje vysokú úspešnosť na úrovni 88,5 percenta.
Najväčším problémom sú teda projektové podpory, kde celé roky peniaze tečú do podvodných schém k našim ľuďom a strácajú sa v čiernej diere, čo potvrdzujú aj tieto štatistiky Takáčovho rezortu,
uzavrela Remišová svoje zhodnotenie alarmujúcej situácie v agrorezorte.