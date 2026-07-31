Obloha v auguste ponúkne nebeské divadlo, aké sme tu nemali celé desaťročia. Slovensko čaká najvýraznejšie zatmenie Slnka od roku 1999, po ktorom bude hneď nasledovať mimoriadne obľúbený meteorický roj Perzeidy. Koncom mesiaca sa navyše k výnimočným úkazom pridá aj čiastočné zatmenie Mesiaca s jeho typickým krvavým sfarbením.
Zatmenie Slnka, ktoré nastane v stredu 12. augusta, bude najvýraznejšie od roku 1999. Na západe Slovenska zakryje Mesiac našu najbližšiu hviezdu až na 85 percent. Tohtoročný august zároveň prinesie aj množstvo padajúcich hviezd. O fascinujúcom divadle informoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.
Ideálne podmienky na západe a padajúce Perzeidy
Odborník upozorňuje, že zatmenie bude pozorovateľné až v podvečerných hodinách, čo mierne obmedzí možnosti v niektorých regiónoch.
Zatmenie bude pozorovateľné až podvečer, výhodu budú mať pozorovatelia na západnom Slovensku, kde Slnko zapadá neskôr a zo Slnka bude odhryznuté viac. Zatmenie od nás uvidíme len nízko nad horizontom, jeho maximálna fáza však nastane až po západe Slnka,
priblížil Rapavý s tým, že na pozorovanie si treba vybrať špecifické stanovište. Odporúča nájsť si miesto s úplne odkrytým západným obzorom, aby prípadné terénne nerovnosti nebránili vo výhľade. Na Slovensku budú podľa jeho slov jedny z najlepších pozorovacích podmienok napríklad na Devínskej Kobyle a priamo na hrade Devín.
Noc bezprostredne po zatmení bude takisto výnimočná, keďže v maxime svojej činnosti sa ocitne najznámejší meteorický roj Perzeidy.
Za ideálnych podmienok môže zenitová hodinová frekvencia dosiahnuť približne 100, skutočný počet meteorov, ktoré uvidí jeden pozorovateľ, bude v praxi pochopiteľne o niečo nižší,
doplnil Rapavý na margo padajúcich hviezd. Astronóm zároveň podotkol, že hoci je tento roj aktívny v období od 17. júla až do 24. augusta, s najhustejšou časťou prúdu meteoroidov sa naša Zem stretáva práve okolo 12. augusta.
Čiastočné zatmenie Mesiaca a jeho červený nádych
Astronóm informoval, že presne dva týždne po zatmení Slnka, v piatok 28. augusta, sa Mesiac dostane do zemského tieňa a v skorých ranných hodinách bude možné pozorovať jeho čiastočné zatmenie. Priebeh tohto nebeského úkazu bude mať nasledujúce fázy:
- polotieňová fáza zatmenia sa začne pred pol štvrtou ráno,
- neskôr bude ľavý okraj Mesiaca mierne tmavnúť, akoby bol zadymený, kým sa bude čoraz viac dostávať do polotieňa,
- plného tieňa Zeme sa dotkne presne o 4.34 h, kedy sa oficiálne začína čiastočné zatmenie,
- Mesiac sa bude následne čoraz viac ponárať do plného tieňa Zeme a jeho zatmená časť získa krásny červenkastý nádych, ktorý je spôsobený prechodom dlhovlnnej časti spektra zemskou atmosférou.
O nadchádzajúcich mimoriadnych astronomických udalostiach informovala tlačová agentúra TASR.