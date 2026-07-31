Španielska exkláva Ceuta čelí bezprecedentnej migračnej vlne. Za jediný deň do nej z územia Maroka preniklo odhadom 49-tisíc ľudí, pričom najmenej 19 z nich prišlo o život. Kritická situácia si vyžiadala okamžité nasadenie armády, krízovú návštevu premiéra a vyvolala obrovské napätie v Európe. Francúzsko sprísňuje hranice a Taliansko žiada uzavretie schengenského priestoru.
Do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín podľa odhadov približne 49-tisíc migrantov. Oznámilo to v piatok 31. júla španielske ministerstvo vnútra. Tisíce migrantov prenikli bez povolenia z Maroka už počas stredy 29. júla a štvrtka 30. júla, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori.
Tragické následky a hrozba kolapsu
Čo presne podnietilo toľko ľudí k náhlemu prekročeniu hranice, nebolo zatiaľ jasné. Pri pokuse dostať sa na španielske územie však zahynulo najmenej 19 ľudí, informoval denník El País.
Čelíme mimoriadne kritickej situácii a bezprostrednému riziku operačného kolapsu,
varujú pred dramatickým vývojom príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci priamo v zasiahnutej oblasti.
Španielska vláda vo štvrtok 30. júla večer oznámila, že na posilnenie bezpečnosti okamžite vysiela do Ceuty špeciálne sily. Medzi nasadenými zložkami sú:
- 60 profesionálnych vojakov,
- špeciálne potápačské tímy,
- plavidlá pobrežnej stráže.
Španielske autonómne územie má v piatok 31. júla dopoludnia pre vážnosť situácie navštíviť premiér Pedro Sánchez aj minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. Problémy sa však netýkajú iba Ceuty. Polícia v noci na piatok 31. júla zasahovala proti snahám o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj v prípade druhej exklávy Melilla. Odhadom tam podľa tamojšej vlády prenikli ďalšie stovky osôb.
Roztržka v Európe a ochrana hraníc
Masívny príchod migrantov vyvolal okamžitú odozvu vo viacerých európskych štátoch. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v piatok 31. júla oznámil okamžité posilnenie kontrol na hranici so Španielskom.
Krízová situácia vyústila aj do diplomatického konfliktu. Taliansko pre obrovský nápor dokonca vyzvalo na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom. Na túto ostrú rétoriku Madrid reagoval avizovaním predvolania talianskeho veľvyslanca. O dianí informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry Reuters.