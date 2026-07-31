Liptovský Mikuláš sa stal dejiskom krvavého incidentu. Polícia obvinila a v piatok eskortovala na súd 35-ročnú ženu, ktorá mala po predchádzajúcej hádke zaútočiť na muža dvomi kuchynskými nožmi. Vyšetrovateľ ju viní z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a žiada pre ňu väzobné stíhanie.
Polícia v piatok 31. júla ráno eskortovala na súd ženu z okresu Liptovský Mikuláš obvinenú z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. K násilnej trestnej činnosti došlo ešte v utorok 28. júla krátko po polnoci v jednom z tamojších bytov. O dráme informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Slovná potýčka vyústila do boja o život
Hovorkyňa podrobne opísala dramatické udalosti, ktoré sa odohrali za dverami bytu.
Po predchádzajúcom slovnom konflikte mala 35-ročná žena pristúpiť k mužovi a najskôr sa ho pokúsiť bodnúť kuchynským nožom, ktorému sa poškodený vyhol. Následne mala vziať druhý kuchynský nôž, ktorým ho bodla do hornej časti tela, čím mu spôsobila zranenia bezprostredne ohrozujúce jeho život,
priblížila Kocková detaily útoku s tým, že hliadka podozrivej priamo na mieste obmedzila osobnú slobodu a okamžite ju eskortovala do cely policajného zaistenia.
Obvinenie a návrh na väzbu
Po dôkladnej obhliadke miesta činu a vyhodnotení zhromaždeného dôkazného materiálu prijal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline rázne kroky:
- voči 35-ročnej žene vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu,
- zároveň oficiálne spracoval podnet na jej väzobné stíhanie, o ktorom následne rozhodne sudca.
O priebehu vyšetrovania a zásahu polície informovala tlačová agentúra TASR.