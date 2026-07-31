Slovensko čaká ďalší mimoriadne horúci deň. Meteorológovia vydali pre celé územie výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré sa môžu v južných a západných okresoch vyšplhať až na kritických 38 stupňov Celzia. Úrady varujú pred vážnymi zdravotnými rizikami a vyzývajú ľudí na dodržiavanie pitného režimu a obmedzenie pobytu na priamom slnku.
S vysokými teplotami treba na celom Slovensku počítať aj v piatok 31. júla. Vydané sú všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Najteplejšie má byť opäť na západe a v niektorých južných okresoch, kde platia výstrahy najvyššieho stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstrahy sú platné od 13.00 do 19.00 h.
Extrémne teploty a rozdelenie výstrah
Teploty sa budú naprieč krajinou výrazne líšiť, meteorológovia preto rozdelili územie do viacerých rizikových kategórií:
- Výstrahy tretieho stupňa (až do 38 stupňov Celzia): platia pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja a okres Veľký Krtíš,
- Výstrahy druhého stupňa (až do 35 stupňov Celzia): platia pre celý Trenčiansky a Košický kraj, viaceré okresy Banskobystrického kraja a taktiež okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov, Vranov nad Topľou, Bytča, Martin, Turčianske Teplice a Žilina,
- Výstrahy prvého stupňa (až do 33 stupňov Celzia): platia pre viaceré okresy Prešovského a Žilinského kraja a pre okres Brezno.
Zdravotné riziká a prevencia
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s extrémnymi horúčavami upozorňuje, že medzi najohrozenejšie rizikové skupiny patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Zvýšené riziko hrozí najmä osobám so srdcovo-cievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo ľuďom s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred podceňovaním počasia.
Dôležitou zásadou je podľa hygienikov dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa ešte nedostavil pocit smädu. Úrady a zdravotní záchranári vydali na prečkanie horúčav tieto kľúčové odporúčania:
- výrazne obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku,
- zvoliť ľahšie stravovanie a vhodné, priedušné oblečenie,
- nosiť prikrývky hlavy, slnečné okuliare a používať ochranné krémy,
- v žiadnom prípade nenechávať deti a domáce zvieratá v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo pocit na kolaps, mali by bezodkladne vyhľadať pomoc. Odborníci tiež pripomínajú, že kombinácia vysokých teplôt a pretrvávajúceho sucha momentálne výrazne zvyšuje aj riziko vzniku rozsiahlych prírodných požiarov.