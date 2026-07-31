Slovensko čelí extrémnej hrozbe lesných požiarov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) bije na poplach pred dlhotrvajúcim suchom a horúčavami, ktoré menia prírodu na mimoriadne horľavé prostredie. Odborníci i hasiči vyzývajú verejnosť na maximálnu zodpovednosť, keďže kritická situácia sa má v najbližších dňoch ešte zhoršiť.
Najmä pri pobyte v prírode, kde budú mnohí hľadať útočisko pred úmornými horúčavami, by sa mali ľudia v priebehu najbližších dní správať maximálne zodpovedne. Zdôrazňuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v kontexte mimoriadne vysokého nebezpečenstva vzniku a rýchleho šírenia požiarov. Zároveň dôrazne odporúča sledovať pokyny a odporúčania hasičov.
Znepokojujúca predpoveď a presušená príroda
Odborníci hodnotia aktuálne dáta z meraní veľmi varovne a verejnosť informujú o vážnosti situácie aj prostredníctvom sociálnych sietí.
Predpoveď indikátorov, ktoré sledujú vhodnosť podmienok pre vznik a šírenie požiarov v prírodnom prostredí pre dnešný a šesť nasledujúcich dní, je mimoriadne znepokojujúca,
konštatuje SHMÚ vo svojom vyhlásení.
Extrémne riziko sa týka rôznych druhov porastov. Vlhkosť prírodného horľavého materiálu dosahuje podľa meteorológov už v súčasnosti na väčšine Slovenska najnižšiu kategóriu hodnôt. Alarmujúce sú najmä nasledujúce fakty:
- jemný materiál, ako je suchá tráva, lístie či vetvičky s priemerom do 2,5 cm, je extrémne presušený a oblasť tohto rizika pokryje do dvoch dní takmer celú krajinu,
- hrubší materiál, teda konáre a pne s priemerom do 21 cm, dosahuje na západnom Slovensku vlhkosť len 6 až 10 %,
- tento stav predstavuje obrovské riziko veľmi intenzívneho správania požiaru v prípade jeho vypuknutia.
Riziko sa bude šíriť, najhoršia má byť sobota
Plocha zasiahnutá kritickým suchom bude podľa meteorológov aj počas nasledujúcich dní rásť. Stane sa tak aj napriek očakávanému prechodu studeného frontu, ktorý podľa predpovedí pravdepodobne zasiahne len sever Slovenska. V nasledujúcich dňoch sa očakáva rastúce riziko rýchleho šírenia plameňov, čo môže extrémne skomplikovať prípadné zásahy hasičov.
Najvyššie riziko šírenia požiarov hlásia odborníci aktuálne na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. V sobotu 1. augusta však bude vysoké nebezpečenstvo platiť už pre úplne celé územie krajiny.
Kombinácia suchého prírodného materiálu a vysokého rizika šírenia požiarov môže viesť k veľkým prírodným požiarom,
odkazuje na záver SHMÚ s apelom na opatrnosť všetkých občanov.