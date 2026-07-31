Americký prezident Donald Trump brzdí očakávania Kyjeva ohľadom domácej výroby kľúčových protivzdušných systémov Patriot. Hoci ukrajinský prezident po návšteve Washingtonu hovoril o jasnej dohode, šéf Bieleho domu teraz tvrdí, že definitívne rozhodnutie o udelení licencie ešte nepadlo. Spojené štáty sa podľa neho chcú sústrediť primárne na dosiahnutie mieru.
Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Ukrajine definitívne povolí výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Konečné rozhodnutie v tejto citlivej veci podľa neho ešte nepadlo. Povedal to v krátkom telefonickom rozhovore pre britský denník Financial Times. Zároveň oznámil, že jeho osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v najbližších dňoch vôbec prvýkrát navštívia Ukrajinu.
Je to naozaj výnimočná zbraň a musíme byť trochu opatrní pri rozhodovaní, komu udelíme licenciu. V podstate neudeľujeme licencie na vybavenie,
vyhlásil Trump o raketách Patriot. Pritom len začiatkom júla na summite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na ich výrobu.
Protichodné vyjadrenia a mierové snahy
V utorok 28. júla sa Trump v Bielom dome stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten po rokovaniach sebavedomo vyhlásil, že jeho americký náprotivok súhlasil s tým, že Ukrajine poskytne potrebnú licenciu na výrobu kľúčových striel.
Trump však vo štvrtkovom rozhovore (30. júla) pre Financial Times situáciu miernil s tým, že Washington sa možným udelením licencie Kyjevu momentálne iba zaoberá. Svoju politickú pozornosť vraj sústredí predovšetkým na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, ktorú čoskoro navštívia spomínaní vyslanci Witkoff a Kushner. O ich plánovanej ceste informoval tento týždeň aj americký portál Axios a ukrajinské médiá.
Veľmi zjednodušene povedané, chceme, aby sa vojna na Ukrajine s Ruskom skončila. Naším cieľom nie sú rakety, ale mier,
zdôraznil prezident USA.
Prečo Kyjev tak nutne potrebuje Patrioty?
Pre ukrajinskú armádu by bola domáca výroba amerických rakiet obrovskou strategickou výhodou v boji proti agresorovi:
- Zelenskyj dlhodobo a naliehavo žiada spojencov Ukrajiny o pomoc v podobe pokročilých protiraketových striel,
- nedávno priznal, že pre Ukrajinu sú v súčasnosti suverénne najväčším problémom ruské balistické rakety,
- Kyjev má totiž kritický nedostatok prostriedkov, ktorými by vedel takéto ničivé útoky odraziť,
- práve americké Patrioty sú v jeho arzenáli prakticky jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní balistických rakiet.
O najnovších vyjadreniach amerického prezidenta informovala tlačová agentúra TASR.