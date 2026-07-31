Ukrajina pokračuje v cielených útokoch na ruskú infraštruktúru a logistiku. Najnovší úder bezpilotných lietadiel zasiahol skladové priestory najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries vo Volgograde. Kyjev tvrdí, že platforma pomáha ruskej armáde, samotná spoločnosť pritom za posledné týždne hlási pre drony mŕtvych, zranených a rozsiahle materiálne škody naprieč viacerými regiónmi.
Útok, ku ktorému došlo v noci na piatok 31. júla, poškodil logistické centrum patriace ruskému internetovému predajcovi Wildberries v meste Volgograd, oznámili to oficiálni predstavitelia spoločnosti. Tento incident nasledoval po podobných ukrajinských úderoch na viaceré sklady firmy v rôznych častiach Ruska.
Kyjev dlhodobo obviňuje najväčšiu tamojšiu platformu internetového predaja z toho, že vo svojich priestoroch uskladňuje súčiastky pre drony a priamo tak pomáha nepriateľskej armáde. Spoločnosť, ktorá zohráva významnú úlohu v ruskej ekonomike, uviedla, že pri nočnom údere vo Volgograde, ktorý sa nachádza viac než 350 kilometrov od ukrajinských hraníc, neutrpel nikto zranenia. Výbuch však spôsobil rozsiahly požiar.
Reorganizácia logistiky a séria útokov
Spoločnosť sa snaží udržať plynulý chod a minimalizovať výpadky pre zákazníkov.
Logistické reťazce boli reorganizované. Príjem dodávok a odosielanie objednávok prebieha v iných zariadeniach,
napísala firma na sociálnej sieti Telegram s tým, že na mieste zasahovali hasičské tímy.
Ukrajina v uplynulej dobe zintenzívňuje útoky na ruské logistické centrá. Sklady Wildberries sa pritom stali terčom ukrajinských dronov viackrát v krátkom časovom slede:
- prvýkrát Ukrajina zaútočila na logistiku spoločnosti v dňoch 18. až 19. júla v Tambovskej oblasti a v Moskovskej oblasti, pričom zahynulo osem ľudí, desiatky utrpeli zranenia a niektoré skladové priestory zostali zničené,
- vo štvrtok 30. júla spôsobil útok dronom požiar v sklade v Penzenskej oblasti, kde utrpela zranenia jedna osoba a evakuovať museli vyše 200 zamestnancov,
- ďalší sklad zasiahol bezpilotný prostriedok v Sarapule, meste ležiacom približne 1100 kilometrov východne od Moskvy.
Zasiahnutá energetika v ďalších regiónoch
Ukrajinské sily v noci na piatok 31. júla podnikli aj ďalšie útoky vo Volgogradskej oblasti, kde podľa gubernátora Andreja Bočarova došlo k požiarom nielen v skladoch, ale aj v dôležitom energetickom zariadení. Zranenia podľa jeho slov utrpelo päť ľudí.
V susednej Rostovskej oblasti zostala po údere dronom v meste Gukovo zranená jedna žena, oznámil to tamojší gubernátor Jurij Sľusar. O prebiehajúcich operáciách a vyostrení útokov na logistiku informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a Reuters.