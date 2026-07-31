Migračná kríza na severe Afriky sa stupňuje. Po masívnom nápore na španielsku enklávu Ceuta hlásia úrady nepokoje už aj v Melille. Tamojší hraničný priechod zostáva po pokusoch o násilný prienik a hlásenej streľbe uzavretý. Úrady varujú pred operačným kolapsom, pričom pri zúfalých pokusoch o prekročenie hraníc už vyhasli viaceré ľudské životy.
Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice už aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. Hraničný priechod zostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta. Tá zároveň vyzvala občanov, aby sa nepribližovali k hraniciam a nesťažovali prácu bezpečnostným jednotkám. V Melille totiž došlo k pokusom o násilný vstup a na mieste bolo podľa svedkov a médií počuť streľbu.
Stovky migrantov a spolupráca polície
Predseda miestnej vlády Juan José Imbroda neskôr v rozhovore pre rádio Cadena COPE odhadol rozsah prienikov.
Do autonómneho mesta vo štvrtok 30. júla vstúpilo cez pozemnú hranicu alebo po mori maximálne 300 až 400 nelegálnych migrantov,
uviedol Imbroda. Predseda miestnej vlády zároveň tvrdí, že situácia v Melille je stále neporovnateľná so situáciou v susednej enkláve Ceuta, a vyzdvihol kľúčovú spoluprácu španielskych bezpečnostných zložiek a marockej polície.
Kritická Ceuta a hrozba kolapsu
Oveľa vážnejšia situácia naďalej panuje v Ceute, kam tisíce migrantov prenikli počas stredy 29. júla a štvrtka 30. júla bez povolenia z Maroka.
Vývoj krízy a bezpečnostné opatrenia v Ceute sprevádzajú mimoriadne okolnosti:
- väčšina migrantov sa na územie dostala po mori, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do mesta po pláži a priľahlých cestách,
- hoci väčšinu prichádzajúcich tvoria mladí marockí muži, nachádzajú sa medzi nimi aj ženy a deti,
- Španielsko do enklávy krízovo vysiela 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti,
- príslušníci Občianskej gardy hovoria o kritickej situácii a bezprostrednom riziku operačného kolapsu.
Smutnou bilanciou je, že pri zúfalých pokusoch dostať sa na európske územie v Ceute zahynuli viacerí migranti. Ceuta a Melilla sú španielske enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom, keďže patria medzi hlavné vstupné trasy migrantov do Európy. O vyostrenej situácii informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry EFE.