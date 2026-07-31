Diplomatická roztržka medzi Madridom a Rímom sa vyostruje. Španielsko ostro odsúdilo vyhlásenia Talianska, ktoré v reakcii na migračnú krízu v africkej enkláve Ceuta vyzvalo na uzavretie schengenského priestoru. Španielsky minister zahraničných vecí hovorí o straníckej demagógii a pre ostré slová si dokonca predvolal talianskeho veľvyslanca.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vo štvrtok 30. júla tvrdo kritizoval demagógiu Talianska po tom, čo Rím vyzval na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom. Ide o priamu reakciu Talianska na mimoriadne napätú situáciu s masou migrantov v severoafrickej enkláve Ceuta.
Predvolanie veľvyslanca a kritika spojenca
Albares neskrýval pobúrenie a priamo reagoval na príspevok svojho talianskeho rezortného partnera Antonia Tajaniho na sociálnej sieti X.
Táto správa je nehodná pre ministra zahraničných vecí partnerskej krajiny a priateľa, od ktorého očakávame európsku solidaritu, nie stranícku demagógiu. Dnešné udalosti súvisia s rozhodnutím súdu, nemajú nič spoločné s tým, čo sa píše v tweete. Na piatok 31. júla som si preto predvolal talianskeho veľvyslanca,
odkázal rázne šéf španielskej diplomacie.
Talianski lídri totiž volajú po tvrdých celoeurópskych opatreniach. Tajani verejne vyhlásil, že plne podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom. K situácii sa pridala aj talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá uviedla, že Taliansko sa nebude nečinne prizerať a je pripravené zaviesť mimoriadne opatrenia na ochranu svojich hraníc.
Masívna vlna v Ceute a pravidlá voľného pohybu
Migračná kríza, ktorá vyvolala tento medzinárodný diplomatický spor, má nevídané rozmery. Fakty z enklávy hovoria o dramatickom vývoji:
- tisíce migrantov počas stredy 29. júla a štvrtka 30. júla bez povolenia prenikli z Maroka do Ceuty, pričom absolútna väčšina sa na jej územie dostala po mori,
- španielska vláda vo štvrtok 30. júla večer ohlásila, že do oblasti okamžite vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže,
- odhady počtu prichádzajúcich sa podľa zdrojov líšia, no kým niektoré médiá píšu o tisíckach, španielsky denník El Mundo odhadol ich počet až na približne 20-tisíc.
Schengenský priestor, o ktorého pozastavení sa teraz diskutuje, tvorí 29 európskych krajín a v jeho rámci platí voľný pohyb osôb bez ohľadu na hranice. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť. O narastajúcom diplomatickom konflikte informovala tlačová agentúra TASR.