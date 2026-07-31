Taliansko rázne reaguje na masívnu migračnú vlnu, ktorá v uplynulých hodinách zasiahla španielsku enklávu Ceuta v severnej Afrike. Premiérka Giorgia Meloniová avizuje mimoriadne opatrenia na ochranu národnej bezpečnosti, pričom otvorene zvažuje radikálny krok v podobe dočasného zrušenia schengenského priestoru so Španielskom. Výnimočné kontroly by sa dotkli aj medzinárodnej leteckej dopravy.
Taliansko je v súvislosti s migračnou krízou v španielskej enkláve Ceuta v severnej Afrike pripravené okamžite zaviesť mimoriadne opatrenia vrátane dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru. Vo štvrtok 30. júla večer to oficiálne oznámila premiérka Giorgia Meloniová.
Ochrana hraníc a pozastavenie Schengenu
Predsedníčka vlády na sociálnej sieti X zdôraznila, že Rím na krízovú situáciu za svojimi hranicami odpovie razantne.
Taliansko nebude nečinne prihliadať. Zvolávame príslušné orgány a po týchto rokovaniach sme pripravení zasiahnuť mimoriadnymi opatreniami na ochranu hraníc a bezpečnosti občanov vrátane pozastavenia uplatňovania schengenu so Španielskom,
napísala Meloniová na adresu neustále sa zhoršujúcej situácie.
Podľa jej slov sú zábery tisícok utečencov z Ceuty znepokojujúce a jasne dokazujú, že nekontrolovaná nelegálna migrácia predstavuje konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť európskych hraníc.
V otázke nelegálnej migrácie neustúpime ani o krok: ochrana hraníc, zastavenie prevádzačov a zabezpečenie účinných repatriácií budú aj naďalej hlavnými prioritami tejto vlády,
dodala odhodlane. Za uzavretie schengenského priestoru so Španielskom sa verejne vyslovil aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Avizované opatrenie by sa nevyhnutne týkalo aj medzinárodnej leteckej dopravy a na letiskách by sa preto museli výrazne sprísniť kontroly cestujúcich.
Kríza v Ceute a pravidlá voľného pohybu
Tisíce migrantov počas stredy 29. júla a štvrtka 30. júla bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Španielsko vo štvrtok 30. júla večer oznámilo, že do enklávy krízovo vysiela 60 vojakov, špeciálne potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže. Počet prichádzajúcich migrantov sa podľa jednotlivých zdrojov líši: kým niektoré médiá píšu o nižších tisíckach, španielsky denník El Mundo ich celkový počet odhadol na približne 20-tisíc.
Schengenský priestor, ktorý tvorí 29 európskych krajín, garantuje voľný pohyb osôb bez ohľadu na hranice. Pravidlá však umožňujú výnimky a obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach sa riadi nasledujúcim režimom:
- štáty môžu kontroly obnoviť len v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť,
- malo by ísť výlučne o výnimočné a predovšetkým časovo obmedzené opatrenie,
- podľa platných pravidiel schengenského priestoru by v zásade tieto mimoriadne kontroly nemali trvať dlhšie ako dva roky.
Napriek týmto obmedzeniam vlády v posledných rokoch čoraz častejšie využívajú túto možnosť v reakcii na vnútropolitické napätie, ktoré súvisí s prísnejším postupom voči nelegálnej migrácii. Dočasné kontroly na vnútorných hraniciach v uplynulom období zaviedli napríklad Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a samotné Taliansko. Informácie o vyostrení situácie priniesla tlačová agentúra TASR.