Americký prezident Donald Trump oznámil prelomovú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy. Tento historický krok má priniesť trvalý mier, stiahnutie izraelských vojsk a odovzdanie správy nad enklávou novej palestínskej vláde. Kým predstavitelia Hamasu už úspech potvrdili, Izrael sa zatiaľ oficiálne nevyjadril. Na detailoch teraz pracujú medzinárodní sprostredkovatelia.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok 30. júla oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy. Po jeho dokončení sa majú izraelské jednotky z enklávy postupne stiahnuť.
Táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky,
napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Dosiahnutú dohodu označil za monumentálny krok k trvalému mieru a bezpečnosti pre Izrael aj Palestínčanov.
Fázy 20-bodového mierového plánu
Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný míľnik v implementácii jeho komplexného 20-bodového mierového plánu. Dohoda podľa neho bude realizovaná v starostlivo štruktúrovaných fázach. Kľúčové kroky tohto procesu zahŕňajú:
- v rámci prvej fázy Hamas už prepustil všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli,
- v druhej fáze sa má Hamas úplne odzbrojiť, zatiaľ čo izraelské jednotky sa postupne stiahnu z územia Pásma Gazy,
- následne budú Medzinárodné stabilizačné sily úzko spolupracovať s novými palestínskymi policajnými zložkami, aby prebrali zodpovednosť za celkovú bezpečnosť Gazy a jej susedov.
Trump vo svojom vyhlásení zhodnotil aj doterajší vývoj. Pripomenul, že pred rokom v Pásme Gazy zúrila vojna, obrovská humanitárna kríza a izraelskí rukojemníci boli držaní v brutálnom zajatí.
Dosiahli sme historický pokrok a stále je pred nami veľa práce,
vyhlásil americký prezident a za úspešné sprostredkovateľské úsilie sa poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku.
Stanovisko Hamasu a stretnutie v Káhire
Dvaja nemenovaní vysokopostavení predstavitelia Hamasu už dosiahnutie dohody potvrdili s tým, že hnutie by k nej malo čoskoro vydať aj oficiálne vyhlásenie. Izraelská vláda dohodu dosiaľ nepotvrdila, no Trump sa ešte v utorok 28. júla v Bielom dome osobne stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej bolo toto kľúčové stretnutie pozitívne a veľmi produktívne.
Na stole je teraz technická realizácia dohodnutých krokov. V Káhire by sa podľa egyptských médií malo čoskoro uskutočniť stretnutie mediátorov, na ktorom sa zúčastnia aj politickí predstavitelia zo Spojených štátov, Kataru a Turecka. Diskutovať by sa malo predovšetkým o samotnej implementácii druhej fázy mierového plánu pre Gazu. O medzinárodnom dianí informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP.