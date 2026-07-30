Podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Korčok čelí otázkam ohľadom svojho odmeňovania. Priznal, že za politickú prácu v hnutí poberá odmenu na úrovni platu poslanca, pričom peniaze mu strana posiela cez firmu jeho manželky. Po medializácii tohto postupu sľubuje politik zmenu a prechod na vlastnú živnosť.
Podpredseda opozičného PS Ivan Korčok potvrdil, že za jeho prácu v hnutí poberá pravidelnú odmenu vo výške poslaneckého platu. Súčasne priznal aj to, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka. Reagoval tak na zistenia spravodajského portálu Aktuality.sk, podľa ktorého politická strana platí svojmu podpredsedovi desiatky tisíc eur práve cez podnik jeho manželky.
Dôvody netradičnej fakturácie
Podpredseda PS tvrdí, že tento spôsob vyplácania si zvolil vedome. Rozhodol sa totiž, že ako aktívny politik už nechce osobne figurovať v žiadnej firme, a preto vo februári minulého roka z ich dovtedy spoločnej spoločnosti vystúpil.
Následne však využil zákonnú možnosť ostať vo firme pracovať ako rodinný príslušník. To je podľa jeho vysvetlenia jediný dôvod, prečo fakturácia za služby pre stranu pokračovala aj naďalej cez firmu jeho manželky.
Mojím jediným cieľom bolo, aby som nefiguroval v žiadnej súkromnej firme. V záujme transparentnosti a vyvrátenia akýchkoľvek budúcich pochybností si preto v najbližších dňoch zriadim živnosť, cez ktorú budem priamo dostávať odmenu z PS,
ozrejmil Korčok svoje ďalšie kroky k náprave situácie.
Detaily zistení o odmenách
Portál Aktuality.sk priniesol v súvislosti so spôsobom odmeňovania druhého muža v hnutí PS viaceré konkrétne informácie:
- Progresívne Slovensko v priebehu minulého roka zaplatilo spomínanej firme celkovo takmer 70 000 eur,
- jedinou majiteľkou a konateľkou tejto konkrétnej spoločnosti je výhradne manželka Ivana Korčoka,
- hnutie na zistenia reagovalo s tým, že cez túto rodinnú eseročku platí svojmu podpredsedovi za jeho politickú prácu.