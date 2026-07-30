Tabuľkové platy desiatok štátnych zamestnancov sa naďalej prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Zatiaľ čo policajní odborári bijú na poplach a rezort vnútra sľubuje, že na zvyšovanie platov bude tlačiť pri tvorbe rozpočtu, Úrad vlády SR brzdí očakávania. Pre prebiehajúcu konsolidáciu verejných financií plošné zvyšovanie platov v blízkej dobe neplánuje.
Zvýšenie platov policajtov bude zásadnou požiadavkou pri tvorbe nového rozpočtu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, ktorého dôležitou súčasťou sú aj nové pravidlá pre platy príslušníkov polície. V reakcii na kritiku Odborového zväzu polície (OZP) v SR to pre agentúru TASR uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann. Policajní odborári totiž ostro poukázali na to, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa pre každoročné stúpanie minimálnej mzdy čoraz viac prepadávajú pod jej úroveň.
Dorovnávanie príplatkami a postoj Úradu vlády
Rezort vnútra priznáva, že situácia s platmi nie je ideálna, no problém vidí širšie.
V prípade občianskych zamestnancov ide o dlhodobý problém, mnoho takýchto tabuľkových miest je potrebné kompenzovať rôznymi príplatkami, aby ich príjem nebol pod úrovňou minimálnej mzdy. Netýka sa len rezortu vnútra, ale celej verejnej správy, s návrhom na systémové riešenie by teda mal prísť Úrad vlády,
poukázal Neumann na inštitúciu, ktorá by mala priniesť nápravu.
Úrad vlády (ÚV) SR v reakcii uviedol, že si plne uvedomuje nedostatky v systéme odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane civilných zamestnancov v rezorte vnútra. Deklaroval, že ako vecný gestor tejto problematiky je pripravený odborne zastrešiť potenciálnu legislatívnu zmenu, avšak zdôraznil, že v jeho pôsobnosti nie sú otázky rozpočtu verejnej správy.
Vzhľadom na to, že prebiehajúca konsolidácia verejných financií výrazne limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, v tejto chvíli nie je možné pristúpiť k plošnej a okamžitej systémovej úprave platových taríf v rozsahu, ktorý by reflektoval očakávania zamestnancov,
ozrejmil nekompromisne tlačový a informačný odbor ÚV SR.
Vyjednávanie na rok 2027 a alarmujúce čísla
Odborový zväz polície vo štvrtok 30. júla opätovne vyzval Úrad vlády SR, aby urýchlene upravil pravidlá pre odmeňovanie štátnych zamestnancov. Zástupcovia odborov upozornili na alarmujúce štatistiky a požiadavky do budúcna:
- od roku 2027 sa v štátnej službe prepadne pod hranicu minimálnej mzdy už aj štvrtá platová trieda (doteraz to boli prvé tri),
- celkovo sa to bude týkať až 72 zo 154 existujúcich platových taríf,
- odbory už doručili návrhy kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2027, v ktorých požadujú plošné navýšenie základnej stupnice taríf o desať percent.
O návrhoch sa bude podľa Úradu vlády SR rokovať v nasledujúcich mesiacoch v rámci kolektívneho vyjednávania.