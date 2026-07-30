Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a SaS ostro odsudzujú mlčanie slovenskej vlády po dopade ruskej rakety na územie susedného Poľska. Kým poľská armáda a sily NATO boli v najvyššej pohotovosti, kabinet Roberta Fica podľa opozície hazarduje s bezpečnosťou našej krajiny a odmieta si predvolať ruského veľvyslanca.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) a SaS kritizujú postoj vlády SR v prípade ruskej rakety, ktorá vo štvrtok 30. júla dopadla na územie Poľska. Podľa liberálov zo SaS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD) priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. Hnutie PS zároveň tvrdí, že vláda by si mala okamžite predvolať ruského veľvyslanca.
Ostrá kritika opozície za mlčanie vlády
Strana SaS zároveň upozorňuje, že prípadné neskoršie odsúdenie incidentu zo strany vlády na podstate veci už nič nezmení.
Ruská raketa dopadla na územie NATO, u nášho suseda, a slovenská vláda mlčí. Robert Fico roky tvrdí, že Rusko nie je hrozba a že vojna sa nás netýka. Kráter v poľskom poli hovorí niečo iné. Slovensko potrebuje vládu, ktorá vie pomenovať, kto je agresor, a ktorá berie bezpečnosť nášho štátu vážne,
uviedol poslanec parlamentu a predseda SaS Branislav Gröhling.
Podľa poslanca Tomáša Valáška (PS) Rusko svojím nezodpovedným konaním extrémne hazarduje s bezpečnosťou v regióne.
Každá normálna vláda by si predvolala ruského veľvyslanca a požiadala, aby ruský prezident Vladimir Putin okamžite zastavil túto hroznú vojnu. ‚Kreatívci‘ v slovenskej vláde už ale pravdepodobne hľadajú spôsob, ako to celé hodiť na Kyjev,
dodal Valášek na margo reakcie štátu, spomínajúc pritom Vladimira Putina a Kyjev.
Detaily incidentu a bezpečnostné opatrenia
Ozbrojené sily Poľska, ktoré je kľúčovou členskou krajinou EÚ a NATO, na sociálnej sieti X vo štvrtok oznámili viaceré bezpečnostné kroky prijaté na ochranu vzdušného priestoru:
- preventívne boli do vzduchu vyslané stíhačky,
- do operácie sa zapojilo aj špeciálne lietadlo včasnej výstrahy,
- do najvyššej pohotovosti boli okamžite uvedené systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy.
Armáda následne uviedla, že pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve na východe krajiny dopadol neidentifikovaný objekt. Tamojší obyvatelia hlásili silný výbuch. Poľský premiér Donald Tusk následne na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že podľa prvotných zistení išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o ruskú riadenú raketu typu Ch-101.