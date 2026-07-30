Ľudskoprávni aktivisti v Rusku hlásia prudký nárast otázok o možnej novej vlne mobilizácie. Rusi vo veľkom hľadajú spôsoby, ako sa vyhnúť vojenskej službe, získať odklad či dokonca úplne opustiť krajinu. Mimovládne organizácie potvrdzujú, že medzi obyvateľstvom vládne silná úzkosť a apatická pripravenosť na najhoršie scenáre, čo dokazujú aj rekordné štatistiky vyhľadávania na internete.
Aktivisti za ľudské práva v Rusku zaznamenali prudký nárast otázok o možnej novej vlne mobilizácie a spôsoboch, ako sa jej bezpečne vyhnúť. Pre nezávislý ruský web Verstka to potvrdili mimovládne organizácie Hnutie odopieračov vojenskej služby z dôvodu svedomia (DSO), Škola brancov a Choď lesom.
Úzkosť záložníkov a pomoc aktivistov
Hnutie DSO oznámilo výrazný nárast žiadostí od občanov. Zaujímajú sa predovšetkým o informácie, ako:
- dosiahnuť oficiálny odklad mobilizácie,
- získať kategóriu D pre spôsobilosť na vojenskú službu,
- legálne alebo dokonca nelegálne opustiť územie štátu.
Nielen počet, ale aj charakter otázok sa mení. Na jar sa ľudia pýtali, či je pravda, že na jeseň bude mobilizácia. Teraz je formulácia iná a pýtajú sa, čo majú robiť, keďže na jeseň bude mobilizácia. Panika postupne ustupuje apatickej pripravenosti na najhorší možný scenár,
uvádza DSO, ktoré ruské úrady ešte v roku 2023 zaradili na zoznam takzvaných zahraničných agentov.
Zakladateľ Školy brancov Alexej Tabalov informoval, že aktivisti za ľudské práva pozorujú miernu paniku aj medzi záložníkmi. Dostávajú množstvo otázok o mobilizačných rozkazoch, zhromažďovaní informácií, zostavovaní zoznamov v práci alebo o tom, ako sa vyhnúť odvodu, ak sa reálne začne. Prudký nárast žiadostí o pomoc potvrdil aj zakladateľ projektu Choď lesom Grigorij Sverdlin. Podľa jeho slov ich v súčasnosti dostávajú 150 až 200 denne.
Nie je to panika, ale určite je tu veľa úzkosti,
uzavrel Sverdlin zhodnotenie nálad v spoločnosti. Dobrovoľníci v projekte Choď lesom záujemcov informujú o bezpečných trasách na odchod z Ruska a radia im o miestach, kde sa možno ukryť pred povolaním do armády. V minulosti poskytovali aj rady ruským vojakom na Ukrajine, ako sa priamo na bojisku bezpečne vzdať a dostať sa do zajatia.
Rekordy vo vyhľadávaní a politické vyhlásenia
Rastúce obavy obyvateľstva dokazujú aj rekordné štatistiky vyhľadávania na internete, ktoré sú najvyššie od poslednej čiastočnej mobilizácie na jeseň 2022. Analýza dát službou Yandex Wordstat ukázala alarmujúce čísla vyhľadávaní počas júla:
- termín mobilizačná výnimka sa vyhľadával 32-tisíckrát,
- výnimka z mobilizácie zaznamenala 28-tisíc vyhľadávaní,
- otázka, či bude mobilizácia, sa objavila až 204-tisíckrát.
Podľa analytických nástrojov Google Trends rekordne vzrástli aj ďalšie kľúčové slová súvisiace s vojenskými odvodmi.
Nezávislé portály Verstka a iStories už predtým v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že ruské vedenie aktívne zvažuje novú vlnu mobilizácie. S odvolaním sa na spravodajské údaje na to upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý pripomenul, že Vladimir Putin je pripravený opäť začať povolávať brancov. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev to však 27. júla označil za falošnú provokáciu. O situácii informovala tlačová agentúra TASR.