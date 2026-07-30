Extrémne sucho a pretrvávajúce nepriaznivé počasie si vyberajú svoju daň. Západoslovenská vodárenská spoločnosť bije na poplach a varuje pred kritickým poklesom výdatnosti vodárenských zdrojov. Obyvateľov vyzýva k mimoriadnej šetrnosti a nevylučuje, že v najbližšom období bude musieť pristúpiť k tvrdým obmedzeniam dodávok pitnej vody.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) v súvislosti s nepriaznivými klimatickými podmienkami naliehavo vyzýva všetkých svojich odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Pripomína, že pokles výdatnosti vodárenských zdrojov, z ktorých zabezpečuje jej dodávku pre domácnosti, naďalej pretrváva. Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia na najbližšie týždne sa situácia môže ešte viac zhoršiť a výdatnosť znížiť.
Hrozba obmedzenia dodávok
Vodári upozorňujú, že ak sa situácia nezlepší a zásoby vody klesnú pod únosnú hranicu, pocítia to priamo odberatelia z verejnej siete.
Pri dosiahnutí kriticky nízkych hodnôt budeme nútení pristúpiť k obmedzeniu dodávok pitnej vody z verejného vodovodu do určitých lokalít,
zverejnila ZsVS vo svojom varovaní. Spoločnosť zároveň ubezpečuje, že o prípadných obmedzeniach budú dotknuté samosprávy aj samotní odberatelia vždy vopred a včas informovaní.
Zákaz polievania a umývania áut
Vodárenská spoločnosť v tejto napätej situácii dôrazne apeluje na obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výlučne na tie účely, na ktoré je primárne určená. Úrady preto žiadajú obyvateľstvo, aby drahocennú pitnú vodu za žiadnych okolností nepoužívali na nasledujúce aktivity:
- polievanie súkromných záhrad a trávnikov,
- zavlažovanie ihrísk či verejných priestranstiev,
- umývanie motorových vozidiel v domácich podmienkach.
Voda z verejného vodovodu je dodávaná výhradne na pitné a hygienické účely,
zdôraznila na záver ZsVS, ktorá verí v solidaritu a zodpovedný prístup občanov počas pretrvávajúceho sucha.