Slovenským futbalom otriasa vážny finančný a inštitucionálny spor. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu pre nejasné ručiteľské zmluvy za mobilné telefóny a podozrenia z porušenia zákona. Futbalový zväz obvinenia odmieta, varuje pred ohrozením mládeže a klubov a avizuje podanie trestného oznámenia.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Rezort to oznámil vo štvrtok 30. júla v tlačovej správe, v ktorej radikálne opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov.
Chýbajúce sumy a sporné ručenie
MCRŠ na základe zákona a písomného stanoviska hlavného kontrolóra športu (HKŠ) dočasne pozastavuje spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku. Kontrolná činnosť sa zameriavala na postup SFZ pri uzatváraní dohôd o ručení s viacerými spoločnosťami.
SFZ podľa rezortu predložil kontrolórovi viaceré verzie zmlúv o ručení bez uvedenia konkrétnej sumy. Zároveň nevyhovel požiadavke na doplnenie materiálov a dodanie kompletnej dokumentácie, z ktorých by bolo možné určiť cenu, množstvo tovaru a celkový rozsah zabezpečených záväzkov.
Nie je preto možné určiť, v akej výške boli podpísané ručiteľské zmluvy a či ich podpis prebehol v súlade so stanovami SFZ a vnútornými predpismi SFZ vrátane preverenia, či nebol prekročený finančný limit, pri ktorom je podľa stanov SFZ potrebné schválenie Konferenciou SFZ,
vysvetlil rezort. Dodržiavanie vlastných stanov zo strany zväzu je totiž podmienkou z hľadiska plnenia spôsobilosti prijímateľa štátnych peňazí.
Zo stanoviska HKŠ vyplynulo, že nie je jasné, za akú sumu sa v mene SFZ zaručil prezident zväzu Ján Kováčik a či týmto konaním neohrozil existenciu futbalu na Slovensku,
uviedol priamo minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
Problémy s mimoriadnou konferenciou
Kontrolór zároveň dostal podnet, ktorý sa týka dôvodného podozrenia z porušenia zákona o športe pri mimoriadnej Konferencii SFZ. Tá sa konala formou elektronického hlasovania v dňoch 11. až 13. júla. Podklady mali byť delegátom zaslané necelých 34 hodín pred začiatkom hlasovania, hoci zákon vyžaduje predstih najmenej sedem dní. Objavilo sa aj tvrdenie, že delegátom nebolo vôbec umožnené vyjadriť sa k jednotlivým bodom programu.
Zväz hovorí o šikanovaní a hrozí súdom
Slovenský futbalový zväz už v stredu 29. júla informoval, že štát mu plánuje pozastaviť tretiu časť príspevku na rok 2026 vo výške viac ako 4 milióny eur. Zväz tvrdí, že takéto rozhodnutie nemá oporu v skutkovom stave veci a priniesol nasledujúce argumenty:
- zastavenie peňazí neohrozí len samotný zväz, ale predovšetkým mládežnícky futbal, reprezentáciu a stovky regionálnych klubov,
- SFZ tvrdí, že kontrolórovi predložil včas všetky dokumenty a vyše tri mesiace nedostal žiadnu výzvu na ich doplnenie,
- zväz sa bude brániť právnou cestou a podá trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Existuje podľa nich dôvodné podozrenie, že výkon verejnej moci je v tomto prípade využívaný spôsobom, ktorý presahuje rámec zákonných kompetencií a slovenskému futbalu spôsobuje závažné škody.