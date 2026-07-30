Opozičné hnutie Progresívne Slovensko ostro odmieta plány na výstavbu novej megaspaľovne v Bratislave z dielne rafinérie Slovnaft. Proti súhlasnému stanovisku ministerstva životného prostredia podáva oficiálny rozklad. Podľa strany ide o hazard so zdravím obyvateľov a zradu na životnom prostredí, pričom argumentuje, že hlavné mesto už ďalšiu spaľovňu nepotrebuje.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podáva rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. To sa týka posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft. Predstavitelia PS o tom informovali na tlačovej besede vo štvrtok 30. júla.
Odmietame konanie proti záujmom Slovenska a podávame rozklad proti súhlasnému stanovisku ministerstva životného prostredia s touto megaspaľovňou,
skonštatovala podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová.
Výhrady voči megaspaľovni a znečisteniu
Súhlasné stanovisko envirorezortu vníma opozičná strana ako zradu na ľuďoch. Argumentuje nevhodnosťou lokality, keďže Bratislava a jej okolie už majú obrovské environmentálne záťaže, ktoré majú priamy dosah na zdravie obyvateľstva. Nová spaľovňa by podľa PS existujúcu situáciu ešte zhoršila. Hlavné výhrady hnutia voči projektu zahŕňajú:
- zhoršenie súčasného znečistenia ovzdušia a vyprodukovanie ďalších skleníkových emisií,
- výrazné zvýšenie dopravnej záťaže pre dovoz odpadu zo širšieho okolia,
- nedostatočne vyhodnotené vplyvy na zdravie obyvateľov a nedostatok verejne dostupných informácií,
- ignorovania pripomienok zo strany ministerstva, rovnako ako nesúhlasných stanovísk viacerých samospráv či občianskej petície.
Strana hovorí o absolútnej arogancii moci, keďže súhlasné stanovisko úrady vydali ešte pred samotným prerokovaním petície. Rozklad k rozhodnutiu ministerstva predtým podalo aj samotné hlavné mesto, obec Rovinka či mimoparlamentná strana Demokrati.
Podmienky ministerstva a reakcia Slovnaftu
Súhlas štátu s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) vyplýva zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, ktoré bolo vydané v rámci procesu EIA. Ministerstvo v ňom stanovilo celkovo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok. Ich cieľom má byť zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
Samotný Slovnaft považuje toto schválenie za dobrú správu pre Slovensko a projekt naďalej označuje za dôležitú strategickú investíciu. Spoločnosť deklaruje, že v rámci procesu už upravila viaceré parametre projektu na základe pripomienok verejnosti, pričom zapracuje všetky dodatočné technické požiadavky stanovené envirorezortom.
Zákonné právo účastníkov konania na podanie rozkladu spoločnosť rešpektuje, za projektom si však pevne stojí. Na otázku, či je nové centrum potrebné aj v kontexte plánovanej modernizácie existujúcej mestskej spaľovne podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), rafinéria odpovedala, že OLO nevníma ako svojho konkurenta, ale skôr ako strategického partnera. O prípade informovala tlačová agentúra TASR.