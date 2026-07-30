Štátne nemocnice dostanú stovky nových klimatizácií, no neštátne zariadenia zostali bokom. Kým ministerstvo zdravotníctva hovorí o okamžitom opatrení pre najkritickejšie oddelenia a chystá systémový audit, Asociácia nemocníc Slovenska bije na poplach. Vláde vyčíta, že z peňazí daňových poplatníkov vytvára medzi pacientmi neodôvodnené rozdiely.
Investičná komisia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR schválila dôležitú investíciu, ktorá by mala vo veľmi krátkom čase zabezpečiť do 250 klimatizačných jednotiek do kľúčových oddelení štátnych nemocníc. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Klimatizácie pre najkritickejšie oddelenia
Schválenie investície podľa ministra vzišlo z aktívnej komunikácie rezortu s riaditeľmi nemocníc a z presnej identifikácie ich kľúčových potrieb, ktoré možno v súčasnosti aj technicky realizovať.
Pretože aj stav našich nemocníc nie všade umožňuje takúto inštaláciu. A preto okamžité opatrenie do tých najkritickejších miestností, izieb, sál je táto investícia,
poznamenal Šaško k výberu konkrétnych miestností.
Minister zároveň avizoval, že má v pláne vykonať dôsledný audit nemocníc a následne spustiť komplexnejšiu investíciu naprieč zariadeniami.
Systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde ďalšia vlna, možno budúce leto, aby to bolo efektívnejšie vyriešené,
dodal šéf rezortu zdravotníctva.
Ostrá kritika zo strany neštátnych nemocníc
Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) síce víta investíciu do zlepšenia podmienok pre pacientov, no ostro namieta, že rezort z plánu úplne vyčlenil neštátne zdravotnícke zariadenia.
Pacienti v nemocniciach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach, a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach. Ak štát financuje takéto opatrenie len pre časť nemocníc, vytvára medzi pacientmi neodôvodnené rozdiely,
upozornil prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Asociácia preto žiada, aby sa štátna podpora investícií do zlepšenia podmienok pre pacientov vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Svoju argumentáciu ANS opiera o viaceré skutočnosti:
- štátne nemocnice na rozdiel od neštátnych dlhodobo neplatia odvody do Sociálnej poisťovne,
- štát tieto zadlžené nemocnice pravidelne oddlžuje a dofinancuje z verejných zdrojov,
- práva pacientov nesmú závisieť od toho, kto je vlastníkom zariadenia, v ktorom sa práve liečia.