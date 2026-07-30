Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) mení od augusta svoje najvyššie vedenie. Novým generálnym riaditeľom inštitúcie sa stane Jozef Lančarič, ktorého do funkcie oficiálne vymenoval minister spravodlivosti. Rezort hlási aj zmenu na poste námestníka pre ekonomické veci.
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) povedie od augusta 2026 Jozef Lančarič. Do funkcie generálneho riaditeľa ho vymenoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý o týchto personálnych krokoch informoval verejnosť prostredníctvom sociálnej siete.
Nové vedenie a povýšenie
Šéf rezortu spravodlivosti zároveň s výmenou na najvyššom poste upravil aj ďalšie kľúčové riadiace pozície. Ministerstvo tak potvrdilo nasledujúce personálne zmeny:
- pozíciu generálneho riaditeľa preberá Jozef Lančarič,
- do funkcie námestníka pre ekonomické veci bol vymenovaný Juraj Ondrus.
Nového námestníka pre ekonomické veci minister Susko popri vymenovaní zároveň povýšil do hodnosti plukovníka. Na margo nástupu nového vedenia vyjadril minister obom nominantom plnú podporu.
Obom prajem veľa úspechov pri výkone ich nových funkcií. Verím, že svojimi skúsenosťami a profesionálnym prístupom prispejú k ďalšiemu rozvoju ZVJS,
dodal Susko k vymenovaniu kľúčových predstaviteľov väzenstva na Slovensku.